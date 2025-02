Afrique: L'accélérateur pour l'élimination du carbone en Afrique ouvre les candidatures pour les startups

Les startups peuvent désormais s'inscrire à l'Accélérateur pour l'élimination du carbone en Afrique (ACRA), la date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 24 février.

L'ACRA est conçu pour soutenir les entrepreneurs qui travaillent sur des solutions d'élimination du dioxyde de carbone (CDR) en Afrique subsaharienne.

Dans le domaine de la recherche, le programme offre des connaissances techniques, des liens avec les acteurs politiques et technologiques, et un accès aux organismes de financement et de vérification.

Les startups peuvent désormais s'inscrire à l'Africa Carbon Removal Accelerator (ACRA), un programme conçu pour soutenir les entrepreneurs qui travaillent sur des solutions d'élimination du dioxyde de carbone (CDR) en Afrique subsaharienne.

Dirigé par des experts en CDR en partenariat avec l'Université de Strathmore et le Centre Nuvoni pour la recherche sur l'innovation, le programme offre des connaissances techniques, des connexions avec les acteurs politiques et technologiques, et l'accès à des organismes de financement et de vérification.

Les participants rejoindront une communauté mondiale de CDR et pourront se familiariser avec les dernières technologies d'élimination du carbone à fort potentiel de durabilité. Le programme se déroule d'avril à décembre, la date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 24 février.

Points clés à retenir

L'ACRA vise à positionner l'Afrique en tant que leader de l'innovation en matière d'élimination du carbone. Avec la demande mondiale croissante de crédits de carbone vérifiés, les startups africaines ont l'opportunité de développer des solutions CDR évolutives. Le programme fournit un soutien essentiel à l'écosystème, en relevant les défis locaux en matière de politique, de financement et d'adoption de la technologie. Il met également en relation les startups avec les acheteurs mondiaux de CDR, en les aidant à entrer sur le marché et à suivre les processus de vérification.

Le potentiel de l'Afrique en matière d'élimination naturelle et technologique du carbone est considérable, compte tenu de ses vastes ressources foncières et de sa capacité en matière d'énergies renouvelables. En encourageant les solutions CDR locales, l'ACRA renforce le rôle de l'Afrique dans l'économie mondiale du carbone tout en soutenant la durabilité environnementale et économique à long terme.