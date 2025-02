Gabon: 'Construire des ponts durables et non des murs de lamentations' pour le département de la Mvoung

Les filles et fils du département de la Mvoung se sont donné rendez-vous le samedi dernier à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts. Une rencontre qui a permis aux uns et aux autres de cogiter sur comment "Construire des ponts durables et non des murs de lamentations". Ce rendez-vous du donner et du recevoir a été initié et dirigé par Mathieu Asseynzame, fils du département et soucieux de son développement.

S'unir autour d'un idéal, celui de participer et apporter sa pierre pour bâtir ou développer son village, était l'objectif de cette rencontre de l'auditorium des Eaux et Forêts pour les filles et fils du département de la Mvoung. "Parce que les filles et les fils de la Mvoung savent être ensemble autour de leur destin commun : leur village, le département de la Mvoung !" précise Mathieu Asseynzame.

Poursuivant ses propos, l'initiateur de ce rendez-vous a souligné l'importance de s'unir pour construire ensemble un patrimoine commun. "Nous sommes agréablement unis et réunis cet après-midi, pour échanger cordialement, utilement et sans filtre, autour de notre village : le département de la Mvoung". Aussi, a t-il fait sienne la pensée de l'écrivain français, Antoine de Saint Exupéry : "Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes".

Dans son propos introductif, Mathieu Asseynzame a fait la proposition de six clés (06) conceptuelles qui constituent le cadre indispensable de cette vision pour la Mvoung. Il s'agit :

La concertation pour la Mvoung : Fondement de la gouvernance dans la culture sociétale gabonaise, la concertation sera la base désormais de toute action et de tout projet de politique publique qui touche notre département, dans un esprit de fraternité et de responsabilité. La concertation va renforcer notre vivre ensemble, par la prise en compte des opinions de tous, par tous et pour tous.

La participation pour La Mvoung : Parce que le département la Mvoung est notre village à tous, notre commun destin. Chacune de ses filles, chacun de ses fils comptent et a droit au chapitre, pour toutes questions relevant de l'intérêt général local. La Mvoung regorge des Sages Notables et des élites diverses et variées, chacun dans son domaine de passion. La mise en commun de ces intelligences est un atout utile et nécessaire, pour un leadership participatif local gagnant. C'est à plusieurs qu'on apprend seul !

Le consensus pour la Mvoung : Principe par excellence de nos us et coutumes, dans la prise de décisions et le règlement des différends au sein d'une famille, d'une communauté. Le consensus exclu le dualisme gagnant / perdant, majorité/opposition. Le consensus permettra de parvenir à la construction des compromis dynamiques, mieux cerner les problèmes, élaborer les solutions adaptées et donner les réponses efficaces et durables.

Le patriotisme pour la Mvoung : C'est le cordon « ombilical » qui nous lie avec notre village, le département de la Mvoung dans sa diversité. Le Patriotisme c'est cet amour qui nous pousse à défendre par tous les moyens positifs, les intérêts de notre village, de notre pays ; à défendre notre identité commune ; à défendre notre souveraineté locale et nationale. Le patriotisme nous permettra, de promouvoir l'appropriation par nous-mêmes des leviers de notre souveraineté locale et nationale.

La solidarite pour la Mvoung : Valeur sociale et sociétale qui se caractérise par un soutien mutuel franc, libre et sans compromission. La solidarité est un facteur nécessaire dans nos rapports interpersonnels ; la solidarité dans l'accompagnement des initiatives collectives ; la solidarité pour l'intérêt général ; la solidarité des institutions locales envers les populations ; la solidarité pour accompagner les autorités locales et gouvernementales.

La dignité pour la Mvoung : Chacune et chacun de nous méritent le respect et la considération. Au nom de la dignité de chacun, il est de notre devoir de nous respecter dans nos différences. Nous sommes tenus au respect et à la considération pour nos aînés, nos notables, nos jeunes et de nos autorités. La dignité, c'est cette force silencieuse qui nous fait rester debout quand tout nous pousse à plier. Etre digne, c'est marcher droit, même quand le chemin est glissant. Nous devons chaque jour, cultiver la dignité pour la Mvoung.

Les filles et fils du département de la Mvoung ont compris la nécessité de travailler en bonne intelligence pour bâtir. Ils ont convenu qu'il faut s'unir pour le développement de leur contrée. Ils ont également compris la nécessité de détruire les murs pour ériger des paserelles.