Algérie: 1e édition du salon du bâtiment 'Builders confluence' en février à Alger

Alger — La première édition du salon du bâtiment "Builders confluence", dédié à la transformation numérique du secteur du BTPH en Algérie, sera organisée du 22 au 25 février courant à Alger, ont indiqué lundi dans un communiqué, les organisateurs de cet événement.

Placé sous le thème "la Révolution digitale et durable du BTPH en Algérie", le salon qui se tient à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger (ESHRA) est organisé par Alternatives Urbaines Lab, Batimatec Expo et la startup BNI Solutions (Building Network Integral Solutions), sous le haut patronage du ministre de l'Economie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises.

Présenté comme un événement hybride et innovant, ce salon réunit les acteurs du BTPH (architectes, ingénieurs, promoteurs immobiliers, entrepreneurs, industriels et fournisseurs de matériaux) autour d'un objectif commun : "l'accélération de la transformation du secteur grâce au digital et à la durabilité", est-t-il souligné dans le communiqué.

Aussi, 20 experts nationaux et internationaux animeront des conférences et panels sur des thématiques clés à l'exemple de la digitalisation, la construction durable, l'efficacité énergétique, la gestion immobilière, l'architecture et l'urbanisme et les défis et les opportunités pour les villes de demain.

En parallèle, plus de 40 exposants, dont une dizaine de start-up mettront en avant les innovations qui révolutionnent la digitalisation, l'efficacité énergétique et la construction durable. Des rencontres B to B pour le développement de nouvelles opportunités d'affaires et des partenaires stratégiques, sont également retenus lors de cet événement, détaillent les organisateurs.

Une plateforme "Warchatic" a été mise à la disposition des participants à ce salon, à travers laquelle les exposants bénéficient de boutiques virtuelles pour proposer leurs produits et services et maintenir le contact avec clients, fournisseurs et prospects, selon le communiqué.