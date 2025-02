Algérie: Education - Sadaoui préside une conférence nationale consacrée à plusieurs dossiers du secteur

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a présidé une conférence nationale consacrée à plusieurs dossiers du secteur au cours de laquelle il a donné des instructions concernant les procédures de mise en oeuvre des dispositions du décret exécutif portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'Education nationale et du décret exécutif instituant le régime indemnitaire, en sus de l'organisation des examens du deuxième trimestre, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère.

Le ministre a inauguré la conférence qui s'est déroulée, dimanche, par visioconférence par "la valorisation des efforts consentis dans le domaine par tous les acteurs, en témoigne le rythme accéléré marquant l'actualisation des dossiers des fonctionnaires via la plateforme numérique, en prélude à l'application des dispositions des nouveaux statut particulier et régime indemnitaire", saluant "le haut degré de coordination entre les directeurs de l'Education et des contrôleurs budgétaires et inspecteurs de wilaya de la fonction publique pour une prise en charge optimale" de ce dossier.

Il a ordonné "une application rigoureuse et minutieuse de la circulaire régissant l'opération tout en veillant à la précision lors de la saisie et le contrôle des coordonnées des fonctionnaires", rappelant "l'obligation d'effectuer toutes les opérations via la plateforme numérique du système informatique du secteur, conformément à la politique d'Etat visant à appliquer les instructions et les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui insiste sur la numérisation.

Le ministre a enjoint aux directeurs de l'Education "d'accompagner ces procédures, en transmettant l'information aux fonctionnaires et leur permettant permettre de s'enquérir des circulaires régissant les dispositions du statut particulier et du régime indemnitaire".

A cette occasion, le ministre a réitéré ses félicitations à tous les membres de la famille éducative, pour "leur contribution à la scolarisation des élèves et à la stabilité des établissements d'éducation", appelant tout un chacun à faire preuve de "vigilance et de disponibilité, et à poursuivre les efforts pour mener à bien le reste des travaux durant le deuxième trimestre, tout en vaillant à une bonne organisation des examens trimestriels, et au parachèvement de toutes les opérations y afférentes dans les délais".

S'agissant de la deuxième phase de l'élection des Commissions de wilaya et de la Commission nationale des œuvres sociales, lancée jeudi dernier, le ministre a donné des instructions pour " l'application stricte et rigoureuse des dispositions réglementaires prévues dans la circulaire régissant cette phase, qui verra l'élection des membres des Commissions de wilaya des œuvres sociales, puis celle des présidents et vice-présidents des Commissions", ordonnant "de prendre, exclusivement, en considération les listes fournies par la plateforme numérique dédiée à cet effet".

Concernant les partenaires sociaux, le ministre a affirmé "son ouverture à établir des canaux de communication avec ces derniers, en vue de l'amélioration des conditions des fonctionnaires et d'assurer le bon fonctionnement du secteur", soulignant "l'engagement du ministère à protéger le droit des partenaires sociaux à exercer leur droit syndical en tout liberté, dans le cadre de la loi".

Le premier responsable du secteur a également insisté sur "l'application rigoureuse des dispositions de la loi 23-02 relative à l'exercice du droit syndical, autorisant le recours au droit à la grève, uniquement aux organisations syndicales représentatives, ayant obtenu la qualité de représentant en vertu d'une décision du ministère chargé du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, après avoir rempli la condition de 25% du total de la catégorie qu'elles représentent".

Il a, par ailleurs ajouté que "le recours des organisations syndicales non représentatives à la grève constitue une violation des dispositions de cette loi, les exposant, ainsi, aux mesures juridiques en vigueur".