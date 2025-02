Congo-Brazzaville: Donation - Du matériel médical et des crèmes solaires pour la clinique médico-sociale des albinos

L'Association Jhony-Chancel pour les albinos (AJCA) a organisé, le 15 février à Brazzaville, une journée portes ouvertes à sa clinique médico-sociale située derrière la maison commune du quatrième arrondissement, Moungali. Une activité sanctionnée par la remise du matériel médical et des crèmes solaires par l'ambassade de France à l'AJCA.

L'acte de générosité a été posé en présence de plusieurs invités et partenaires de l'association, dont l'ambassadeur de France au Congo, Claire Bodonyi; l'administrateur maire de Moungali; et le représentant de l'organisation non gouvernementale Initiative développement qui accompagne l'AJCA dans ses actions. Sa porte-parole, Sylvia Okandzé, a rappelé que cette association a été créée en 2014 dans le but d'aider et de promouvoir les capacités intellectuelles des personnes atteintes d'albinisme.

La journée portes ouvertes a permis la présentation de l'association et de sa clinique médico-sociale sur Powerpoint, suivie d'une sensibilisation à l'albinisme. Des personnes vivant avec albinisme ont bénéficié d'une prise en charge sanitaire gratuite. Selon Sylvia Okandzé, cette journée visait également à sensibiliser, soigner et orienter cette couche vulnérable dans l'utilisation des crèmes solaires à vie afin d'éviter des anomalies au niveau des yeux, de la peau et des cheveux. Elle a, par ailleurs, présenté aux participants les activités menées par l'AJCA... Les médecins de cette clinique ont souvent bénéficié de l'expertise de certains spécialistes venus, entre autres, du Mali, de l'Ouganda, de la Russie, de la Belgique, etc.

« Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Son excellence madame l'ambassasdeur nous a fait honneur de venir faire la remise personnellement, accompagnée de madame le maire de Moungali. Comme je l'ai dit, nous avons reçu ce matériel qui va nous permettre aujourd'hui de faire des examens au sein de notre clinique, parce qu'avant il fallait les payer.

On envoyait les patients les faire dans d'autres cliniques et maintenant nous pouvons les faire ici, grâce au partenariat que nous avons avec l'ambassade de France et l'Initiative développement qui est une organisation très connue. Nous ne pouvons que dire merci à l'ambassade de France », a indiqué le président de l'AJCa, Jhony Chancel Ngamouana, ajoutant: « C'est un partenariat qui vient de débuter et nous savons que le meilleur reste à venir ».

Intervenant à son tour, l'ambassadeur de France au Congo, Claire Bodonyi, a dit : « Je suis ici à la suite d'une rencontre assez ancienne ; ancienne dans mon temps de présence ici au Congo. Je suis arrivée, j'ai rencontré le président de l'association qui m'a invitée, il y a un an, à participer à une cérémonie du même ordre que celle qui nous réuni taujourd'hui, de remise de crèmes pour les enfants albinos ».

Elle a indiqué qu'elle a été sensibilisée à cette cause qui n'est pas trop connue en France. « Nous n'avons pas beaucoup d'albinos, ce ne sont pas des maladies très répandues. Le président qui a une énergie incroyable, qui est totalement dédié à cette cause, m'a convaincue et a convaincu aussi mon équipe de ce projet qu'il porte depuis quinze ans.

Nous avons souhaité être ses partenaires par la remise de quelques outils, des machines un peu coûteuses qui permettront d'améliorer le suivi des albinos. Nous avons aussi un partenariat avec Initiative développement qui est une organisation non gouverneùentale très connue pour accompagner l'AJCA à grandir (...) ».

Pour le Dr Justin Miambanzila, les appareils reçus viennent compléter leur plateau technique. Avant, a-t-il poursuivi, ils avaient un microscope qui était malheureusement était tombé en panne. Le deuxième appareil d'hémoglobine, selon lui, est très important pour la clinique car il a une capacité de faire passer cinquante à soixante échantillons par heure. « Si nous prenons 24 heures, on peut faire passer 1200 échantillons. Les albinos vont en bénéficier. Avec eux, nous avons une prise en charge gratuite », a-t-il expliqué. .

Notons que le coût du matériel est de 8,9 millions FCFA, mais la subvention totale avec l'achat des crèmes est de 10,5 millions FCFA.