Congo-Brazzaville: Suspension de la Fécofoot - Les premières conséquences

Après la suspension de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) par la Fédération internationale de football association (Fifa), les conséquences s'enchaînent et laissent déjà des traces sur l'avenir cette année des sélections congolaises des catégories jeunes.

Les premières rencontres du tournoi des moins de 17 ans de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (Uniffac) qui se sont jouées le 16 février à Douala, au Cameroun, ont enterré tous les espoirs des Diables rouges. C'est déjà acté.

Les jeunes congolais ne seront pas non plus au Maroc pour y disputer la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie, qualificative à la Coupe du monde puisqu'ils ne sont pas passés par les éliminatoires. Seules les sélections présentes au Cameroun peuvent saisir cette chance.

Pour l'instant, le Cameroun et la République démocratique du Congo (RDC) sont déclarés comme les favoris naturels. Le Cameroun a laminé la République centrafricaine sur un score sans appel de 9-0 et la RDC a pris le meilleur sur le Gabon 3-1. Les deux sélections s'affrontent ce 19 février dans un match qui peut déterminer le premier qualifié de la zone. Le Congo, rappelons-le, avait renoué avec la CAN U-17 en 2023 en Algérie après avoir manqué 2015, 2017, 2019 et 2021. Il avait été éliminé en quarts de finale par le Mali.

La Coupe du monde U-17 Qatar 2025, prévue en novembre, marquera le début d'une nouvelle ère pour le football des jeunes, avec une expansion historique du nombre d'équipes et un format de compétition innovant. Cette coupe sera la première à intégrer un format de quarante-huit équipes. L'Afrique aura dix places. Tous les quart-finalistes de la CAN du Maroc seront directement qualifiés. Les équipes classées troisièmes de la phase de poules joueront les barrages pour compléter la liste des représentants africains.

Les mêmes effets attendus chez les moins de 20 ans

Chez les moins de 20 ans, les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets. La Confédération africaine de football a procédé, le 13 février, au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie à laquelle les Diables rouges sont directement concernés. Ils avaient validé leur qualification en occupant la deuxième place derrière la RDC lors du tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (Uniffac) qui s'était disputé à Brazzaville.

Mais pendant le tirage? le nom du Congo n'y figurait pas, la sanction de la Fifa oblige. A la place, il est indiqué le représentant de l'Uniffac 2. Lequel ?

L'hypothèse de remplacer le Congo par le Cameroun, éliminé en demi-finale aux tirs au but par la RDC, pourrait prendre de l'épaisseur surtout si cette sanction de la Fifa n'est pas levée dans les délais impartis. La CAN U-20 qui se jouera du 26 avril au 13 mai en Côte d'Ivoire mettra aux prises treize sélections.

Si la sanction est levée à temps, les Diables rouges auront pour adversaires la Côte d'Ivoire pays hôte, la RDC, le Ghana, la Tanzanie. Le groupe B regroupera le Nigeria, l'Egypte, le Maroc et l'Afrique du sud. Le Sénégal, tenant du titre, est dans le groupe C avec la Zambie, le Kenya et la Sierra Leone. Les quatre meilleures sélections de cette compétition seront qualifiées pour la phase finale de la Coupe du monde Chili, en septembre prochain.

Lors de la dernière édition, le Congo avait manqué de justesse une qualification pour la Coupe du monde en perdant en quarts de finale aux tirs au but devant la Tunisie, au terme d'une rencontre spectaculaire sanctionnée par un nul de 3-3. La participation du Congo est conditionnée par la levée de la suspension dans les délais impartis.