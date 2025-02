Tunisie: Tabac - 25% des élèves tunisiens fumeurs et 1,8% du PIB consacré aux soins liés au tabagisme

Le président de l'Alliance tunisienne de lutte contre le tabagisme, Hatem Bouzayene, a révélé que 48 % des hommes en Tunisie fument, et que l'une des cinq principales causes de décès est directement liée au tabagisme.

Lors d'une conférence scientifique organisée par la direction régionale de la santé de Ben Arous le week-end dernier, Bouzayene a partagé les dernières données obtenues par l'Alliance, selon lesquelles 13 200 décès par an sont directement ou indirectement imputables au tabagisme. Il a qualifié ces chiffres de véritable catastrophe sanitaire, qu'il faut impérativement endiguer.

Le président de l'Alliance a également mis en lumière le fait que 25 % des enfants scolarisés en Tunisie sont des fumeurs. Ce chiffre, en constante augmentation, témoigne de l'essor des nouvelles formes de tabac, notamment les cigarettes électroniques et chauffées, qui séduisent de plus en plus de jeunes. Ces produits, portés par les grandes entreprises de tabac, tentent de convaincre les jeunes générations de les adopter, malgré les risques avérés pour la santé.

Bouzayene a insisté sur le rôle primordial du tabagisme dans l'apparition du cancer du poumon, affirmant que 90 % des cas de cette maladie sont liés au tabac.

Concernant le coût des traitements, il a précisé que soigner un patient atteint de cancer du poumon coûte entre 250 000 et 300 000 dinars par an. Ce chiffre met en évidence l'énorme pression financière exercée à la fois sur les patients et sur le système de santé national, qui dépense près de 2 milliards de dinars chaque année pour traiter les maladies liées au tabagisme. Cette somme représente environ 1,8 % du produit intérieur brut du pays.

Face à cette situation, l'Alliance tunisienne de lutte contre le tabagisme a proposé un projet de loi au ministère de la Santé. Ce projet vise à adopter une approche progressive pour lutter contre le tabagisme, avec des mesures telles que l'interdiction de fumer pour les moins de 18 ans, l'élargissement des espaces sans fumée et l'intensification des campagnes de sensibilisation dans les écoles, les institutions professionnelles et lors des débats publics. Il inclut également la promotion de comportements positifs pour aider les fumeurs à arrêter, tels que l'utilisation de techniques de distraction, le recours à des substituts sains, la pratique d'activités physiques et l'accès aux centres de sevrage tabagique.

L'Alliance tunisienne de lutte contre le tabagisme, fondée le 31 mai 2022, est la première organisation civile à s'engager dans cette cause. Elle regroupe neuf associations tunisiennes : l'Association tunisienne de chirurgie oncologique, l'Association tunisienne d'épidémiologie et de médecine préventive, l'Association tunisienne du diabète et de la nutrition, l'Association tunisienne des maladies pulmonaires et des allergies, l'Association tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiaque, l'Association tunisienne de la sécurité routière, l'Association tunisienne de défense des droits de l'enfant, l'Association tunisienne des étudiants en médecine, et l'Association des médecins en pneumologie et allergologie du centre et du sud de la Tunisie.

L'Alliance vise à promouvoir des politiques publiques efficaces contre le tabagisme, à sensibiliser le public aux dangers du tabac et à encourager l'adoption des recommandations de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Elle oeuvre également à mettre en place des programmes de prévention et à inciter les fumeurs à adopter des comportements visant à se libérer de cette dépendance.