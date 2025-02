Congo-Kinshasa: Redynamisation de la Brigade anti-fraude de Kinshasa, Kinshasa - Jean Victor Bossolo adhère à la vision du Gouverneur Daniel Bumba Lubaki

La Brigade Anti-Fraude Fiscale de Kinshasa (BFKIN) qui lutte contre le coulage des recettes publiques urbaines dans la ville de Kinshasa, est placée sous l'autorité de Jean Victor Bossolo en tant que coordonnateur ai. S'inscrivant dans la droite ligne du gouverneur dans la traque des antivaleurs dans la ville de Kinshasa, c'est dans ce cadre que Chardin Ngoie, Président et Délégué Général de la Mutuelle pour la Solidarité des Chauffeurs au Congo (MSCC ASDT ASBL), entend apporter son expertise dans le transport routier, mobilité, urbaine et logistique.

Face à ce dynamisme qui a toujours caractérisé l'action de la gouvernance de l'autorité provinciale en matières économique, financière, sociale, technique..., Chardin Ngoie, exprime, à cette occasion, son soutien total à cette initiative du gouverneur de la Ville de Kinshasa pour le rayonnement et l'opérationnalisation efficace et efficiente de la Brigade Anti-Fraude Fiscale de Kinshasa.

Cette sagesse dans la gouvernance est saluée et rassure les agents et cadres de ladite brigade qui la considère comme une phase clé dans le retour d'une gestion orthodoxe des finances de la ville aujourd'hui rongée et minée par beaucoup de maux qui entravent la matérialisation du programme du gouvernement provincial dénommé Kinshasa Ezo Bonga.

Cette initiative qui vise à rationaliser et à mobiliser les recettes publiques urbaines de manière plus efficace, contribuera directement à l'amélioration des finances du Trésor Public urbain et à répondre aux préoccupations des Kinoises et Kinois en rapport avec ; la sécurité alimentaire, le transport et la mobilité urbaine, l'éducation, la création d'emplois, la santé, l'eau et l'électricité, la sécurité de la ville, le logement social ou l'habitat...

Par ailleurs, Chardin Ngoie invite la population kinoise à collaborer activement avec la Brigade Anti-Fraude Fiscale avant d'insister sur l'importance d'une vigilance collective et de la dénonciation des agents véreux, soulignant que la force de la loi est le seul garant de l'intégrité du système fiscal.

Dans le même élan, la Mutuelle pour la Solidarité des Chauffeurs au Congo (MSCC ASDT ASBL) s'engage à apporter son expertise en matière de transports routiers, de mobilité urbaine et de logistique à la coordination dirigée par Monsieur Bossolo Jean Victor. Cet engagement vise à soutenir l'initiative gouvernementale à travers un partenariat stratégique et citoyen pour le bien-être collectif et la réussite du programme Kin Ezo Bonga.

Enfin, Chardin Ngoie appelle à l'action rapide de la Brigade Anti-Fraude Fiscale, rappelant la nécessité d'une sensibilisation et d'une vulgarisation accrue de ses missions auprès des citoyens et des acteurs économiques. Ce, après échange avec la coordination dirigée par le coordonnateur monsieur BOSSOLO Jean Victor qui a présenté un plan d'action à court, moyen et à long terme de BFKIN à lutter sans relâche contre ces antivaleurs et garantir un environnement économique sain et prospère pour tous les Kinois conformément à la vision de Daniel Bumba, gouverneur de la ville.