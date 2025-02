Congo-Kinshasa: Appel aux partenaires, Tanganyika - La Division Provinciale de la Prévoyance Sociale en quête des partenaires

Après la nomination du Gouvernement Suminwa par l'Ordonnance N°23/030 du 23 mars 2023 du Président de la République et Chef de l'Etat Congolais, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, laquelle a porté M. Samuel Roger Kamba Mulamba au poste de Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, une restructuration devait intervenir en date du 12 juin 2024 au sein de certains Ministères notamment, au Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention et de celui de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Pour ne citer que ces deux.

Cette restructuration a vu la responsabilité de transfèrement de certains Secrétariats Généraux, tels que le Secrétariat Général à la Prévoyance Sociale qui sera rattaché au Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention. Et depuis cette date - là, ce dernier s'appela Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale, tandis que celui de l'Emploi deviendra Ministère de l'Emploi et Travail.

Dans certains milieux, d'aucuns ne parviennent pas à dissocier les responsabilités de chaque Département Gouvernemental et gardent les anciennes configurations.

Pour sa part, le Chef de la Division Provinciale de la Prévoyance Sociale du Tanganyika, Monsieur Kasongo Numbi Junior, éclaire la lanterne du public et de différents partenaires issus des différentes structures locales, internationales et des Organisations Non Gouvernementales du Système des Nations - Unies basées au Tanganyika entre autres l'UNICEF, le PNUD, le FAO, la PAM et autres par rapport à cette mutation.

Avant et après ladite mutation, a déclaré à La Prospérité le Chef de Division Provinciale de la Prévoyance Sociale/ Tanganyika, Monsieur Kasongo Numbi Junior, que la Prévoyance Sociale en République Démocratique du Congo a les mêmes rôle et attributions lui reconnus par l'administration publique de l'Etat Congolais, d'ailleurs réitérés par la note circulaire n°22/METPS/SGPS/KM/IDV/365/2024 du 20 mai 2024 de Monsieur le Secrétaire Général à la Prévoyance Sociale encore en fonction, adressée à Mesdames et Messieurs les Chefs de Divisions Provinciales de la Prévoyance Sociale en République Démocratique du Congo, relative aux instructions.

Quant au fonctionnement en Province, pour ce qui est de la Prévoyance Sociale, les matières de la Santé et Sécurité au Travail, des Mutualités et de Sécurité Sociale sont initiées par les Services normatifs du Secrétariat Général à la Prévoyance Sociale auxquelles les Chefs de Divisions Provinciales de toutes les Provinces du Pays sont chargés de communiquer auprès de tous les Employeurs afin de mieux générer, en collaboration avec la Direction Générale des Recettes Administratives et Domaniales (DGRAD), les recettes du secteur de la Prévoyance Sociale.

C'est pourquoi, la Division Provinciale du Tanganyika en appelle aux volontaires tant physique que moral à souscrire leur partenariat avec la structure de tutelle en Province et au soutien de celle-ci qu'est la Division Provinciale de la Prévoyance Sociale, sise sur l'avenue Kindu, quartier Kataki II, Commune du Lac, Ville de Kalemie dans le même bâtiment abritant la Direction Provinciale de l'Emploi et Inspection du Travail.

Par ailleurs, la Division Provinciale sous le leadership de Monsieur Junior Kasongo Numbi, se félicite de cette mutation opérée par la Cheffe de l'Exécutif du Gouvernement, Son Excellence Madame Judith SUMINWA TULUKA, tout Premier, Premier Ministre femme en République Démocratique du Congo à qui elle présente ses voeux les meilleurs de bonheur, de longévité, de bonne santé et de Prospérité à l'occasion de cette nouvelle année 2025.

Et réitère les mêmes voeux à son Excellence Monsieur Samuel Roger Kamba Mulamba, Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale ; au Secrétaire Général à la Prévoyance Sociale, Monsieur Lukombe Balamutshu Emmanuel et au niveau Provincial, à son Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province du Tanganyika, Honorable Christian Kitungwa Muteba et à Madame la Ministre des Finances, Fonction Publique, Travail, Emploi et Prévoyance Sociale, Son Excellence Isabelle Faida Mugwiza.