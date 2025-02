Afrique de l'Ouest: Sept chefs d'Afrique de l'Ouest en compétition lors du concours de gastronomie africaine à Dakar

À l'occasion du concours de gastronomie africaine à Dakar, sept chefs d'Afrique de l'Ouest ont rivalisé d'idées de plats autour du fonio, cette céréale ancienne, mais méconnue des grandes cuisines. Le gagnant Jean Zinsou aura droit à un accompagnement pendant un an pour monter son propre restaurant.

Ils sont sept à porter des toques blanches sur la tête, chacun à son poste sous un parasol. « Non, pas stressé », confie Jean Zinsou, chef béninois dans un grand restaurant de Dakar. « Je prépare un rosti de fonio avec une roulade de volaille farcie avec une sauce au fruit du Sénégal, qui s'appelle madd », explique-t-il, avant le concours, qu'il a fini par gagner.

À ses côtés, il y a aussi Bilal Mesaoud, spécialement venu de Nouakchott. « C'est une grande opportunité pour nous de montrer les produits qu'on utilise beaucoup en Mauritanie », sourit-il.

Tous ont en commun d'utiliser du fonio, une céréale ancestrale un peu plus épaisse que les grains de semoule.

Pour Honora Konan, venu de Côte d'Ivoire, il est grand temps de valoriser ces ingrédients du continent. « C'est l'occasion de faire manger du nététou, qui est une épice africaine qui a toutes les saveurs diététiques, et même le fonio est sans gluten », précise le chef.

Le fonio, ingrédient imposé

Pour Yousoupha Diémé, président de la fédération des chefs cuisiniers au Sénégal et coorganisateur de ce concours de gastronomie, imposer le fonio comme ingrédient commun à ce concours de gastronomie est une façon de réhabiliter cette céréale quelque peu oubliée et qui est pourtant cultivée depuis des décennies au Sénégal, bien avant le riz.

La gastronomie africaine connaît très peu le fonio. On pratique plus le mil et le maïs et c'est pourquoi il faut beaucoup vulgariser. On est en train de faire de telle sorte que ce soit bien répandu dans les cuisines africaines et même à l'international. C'est intéressant parce que c'est une céréale qui lutte contre la faim : avec une petite quantité, on arrive à avoir un grand volume. Et elle est un peu difficile à travailler parce qu'elle est mélangée à un peu de sable et il faut la tamiser. Ça va toujours avec une sauce, parce qu'elle est légèrement sèche, elle va avec le mafé, elle va avec toutes les sauces d'arachides qu'on fait en Afrique.