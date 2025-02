Soudan: Al-Burhan s'adresse à la conférence pour soutenir les initiatives et projets d'apprentissage en ligne dans la région du Darfour

Port Soudan — Le président du Conseil Souverain de Transition (CST), commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah el-Burhan, s'est adressé lundi à la conférence pour soutenir les initiatives et projets d'apprentissage en ligne et l'infrastructure technique éducative dans la région du Darfour, en présence du gouverneur de la région, Minni Arko Minawi, et d'un certain nombre de ministres et de chefs de missions diplomatiques accrédités au Soudan.

Le général el-Burhan a déclaré que l'éducation est un droit pour tous et qu'il est du devoir de l'État de la soutenir et de résoudre tous les problèmes auxquels elle est confrontée, saluant les efforts déployés par les ministères de l'Enseignement supérieur et des Communications pour lancer des plateformes d'apprentissage en ligne.

Soulignant le rôle joué par l'UNICEF dans le soutien à l'apprentissage en ligne, il a appelé à la nécessité de prêter attention à l'éducation, indiquant que plus de 10 millions d'enfants ont perdu leur chance d'éducation en raison de la guerre maudite lancée par la milice terroriste de soutien rapide contre l'État et ses institutions.

Le président de CST a expliqué que les Soudanais sont unis et cohésifs et se battent ensemble sur tous les fronts afin de préserver l'unité du Soudan, son peuple et ses capacités.

Soulignant que le Soudan a été l'un des premiers pays à obtenir son indépendance sur le continent africain et a contribué à la libération de la plupart des pays africains qui conspirent actuellement contre lui et tentent de s'ingérer dans ses affaires intérieures.

Al-Burhan a ajouté : « Nous sommes déterminés et continuerons sur la voie que nous avons convenue avec le peuple soudanais », soulignant le soutien du peuple à ses forces armées afin de vaincre la rébellion et toute conspiration extérieure contre eux.

Son Excellence a salué les forces armées, les autres forces régulières et les forces de soutien et participantes à la Bataille de la Dignité, ajoutant : « Le peuple soudanais sera victorieux à la fin, que cela plaise ou non », soulignant qu'aucune solution extérieure ne sera imposée à ce peuple.

Le président CST a envoyé un message à l'Union africaine et aux Nations unies, affirmant que le peuple soudanais n'acceptera pas qu'un gouvernement lui soit imposé, ni que Hamdok ou qui que ce soit d'autre lui soit imposé. Il a ajouté : « Quiconque veut diriger le Soudan doit d'abord rentrer dans son pays et combattre aux côtés du peuple soudanais pour vaincre la rébellion. » Il a ajouté : « Il n'y a plus de place pour les agents étrangers parmi nous à partir d'aujourd'hui. »

Il a déclaré que l'Union africaine et l'IGAD ne devraient ménager aucun effort, étant donné que le rôle qu'elles jouent ne plaira pas aux Soudanais. "Comment peuvent-elles faire venir des personnalités que les Soudanais rejettent pour les nommer une fois de plus à la tête du peuple soudanais ?", a-t-il ajouté.

Al-Burhan a déclaré : « Je suis surpris que certains pays appellent Hamdok à gouverner à nouveau », et il a déclaré que personne ne peut imposer un gouvernement au peuple soudanais depuis l'étranger. La communauté internationale et régionale doit fournir ses énergies et ses efforts car le peuple soudanais a clairement dit sa parole et consacre tout son temps à vaincre la conspiration visant sa sécurité et sa stabilité.

Son Excellence a réitéré l'importance de poursuivre la bataille de la dignité jusqu'à ce que le pays soit nettoyé des souillures de la rébellion, ajoutant : « Notre objectif ultime est de disposer d'une armée nationale professionnelle unique chargée de porter les armes et de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan. Elle doit être éloignée de la politique et n'avoir aucun lien avec la partisanerie. »

Il a déclaré que les rumeurs selon lesquelles il y aurait des contacts avec le FFC ne sont que pures rumeurs et mensonges, et il a ajouté que nos contacts ne concernent que les combattants sur le terrain.

Al-Burhan a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance à tous les pays amis et frères qui ont soutenu le Soudan, indiquant que ce qui s'est passé à Addis-Abeba il y a deux jours a démontré que de nombreux pays qui soutiennent la droite se sont abstenus de participer à la conférence humanitaire organisée dans le but de blanchir les visages des agresseurs contre le peuple soudanais.