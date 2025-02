Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a une discussion franche et productive avec le vice-Premier ministre britannique

Addis Ababa — Le premier ministre Abiy Ahmed a eu une discussion franche et productive avec la vice-première ministre du Royaume-Uni, Angela Rayner, sur des questions bilatérales et multilatérales essentielles.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a révélé que l'Éthiopie et le Royaume-Uni partagent une longue histoire et des liens profonds, et que sa visite renforce encore cette relation.

"Aujourd'hui, j'ai eu une discussion franche et productive avec Angela Rayner, vice-premier ministre du Royaume-Uni, sur des questions bilatérales et multilatérales clés", a déclaré le premier ministre.

Il a ajouté qu'à l'avenir, notre partenariat continuera d'évoluer, allant au-delà de la politique et de la diplomatie pour inclure une plus grande collaboration commerciale et économique.