Ile Maurice: Les réservoirs du pays à seulement 38.5 % de leur capacité

Malgré les pluies tombées durant le week-end, la situation des réservoirs d'eau de l'île reste préoccupante. En ce lundi 17 février, les taux de remplissage des sept principaux réservoirs de Maurice sont bien inférieurs à ceux de l'année dernière, atteignant seulement 38.5 % contre 93.2 % à la même période en 2024.

D'après les informations communiquées par la «Water Resources Unit» du ministère de l'Énergie et des Utilités publiques, le réservoir de La Nicolière est actuellement rempli à 44.5 %, tandis que celui de Mare-aux-Vacoas atteint 41.8 %. Piton du Milieu est à 37.5 %, et La Ferme affiche un taux particulièrement bas de 27.8 %. D'autres réservoirs, tels que le Midlands Dam, sont remplis à 35.7 %, et le Bagatelle Dam se trouve à 37.7 %, tandis que Mare Longue est l'un des réservoirs les mieux remplis avec 54.1 %.

Alors que la saison sèche accentue la crise de l'eau, les autorités recommandent une utilisation plus rationnelle de l'eau. La situation actuelle appelle à une gestion plus stricte de cette ressource précieuse, d'autant plus que le taux de remplissage reste bien en dessous de la moyenne annuelle. Les Mauriciens sont invités à faire preuve de prudence et à adopter des habitudes de consommation responsables pour éviter une pénurie durant les mois à venir.