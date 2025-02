Ile Maurice: Fateemah Dogansoy remercie le gouvernement et tous ceux qui les ont soutenus

Après deux mois de soins intensifs à l'hôpital SIMS à Chennai, Fateemah Dogansoy, née Dilmohamed, 21 ans, est enfin de retour au pays. Victime d'un tragique accident sur un tapis roulant à Grand Baie La Croisette le 23 novembre 2024, la jeune femme avait vu sa vie basculer en un instant. Gravement blessée, elle avait été rapidement transférée en Inde pour recevoir des traitements spécialisés.

Ce samedi 15 février, un accueil chaleureux l'attendait à l'aéroport international de Plaisance, où sa famille l'a retrouvée après cette longue épreuve. Ce fut un moment poignant, empreint d'émotion, marquant la fin d'une période difficile pour Fateemah et ses proches. La mère de Fateemah exprime sa gratitude envers le gouvernement pour sa décision rapide et efficace. Elle souligne que tout s'est bien passé et que Fateemah a reçu des soins de qualité. Grâce à une intervention chirurgicale réussie, elle a pu bénéficier d'un excellent traitement médical et d'une greffe du pied. «Fateemah est bien prise en charge et je remercie le gouvernement pour son soutien», a-t-elle déclaré. La mère de Fateemah a ajouté : «Le système de santé est incroyable, ils ont vraiment pris soin d'elle. La rééducation a déjà commencé et je suis pleine d'espoir.»

Au nom de la famille, le député Ehsan Juman a remercié tout le peuple mauricien pour le soutien apporté pendant les 80 jours où Fateemah a été hospitalisée à l'étranger. Un transfert médical a été effectué avec des médecins mauriciens et Fateemah est désormais de retour parmi les siens. C'est un moment très émouvant pour la famille. Il a également exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à rendre ce retour possible. «Un grand merci à tous ceux qui ont collaboré pour que Fateemah puisse continuer son traitement à Maurice. Elle va maintenant recevoir des soins à l'hôpital du Nord, et nous espérons qu'elle pourra bientôt remarcher grâce à la physiothérapie.»

Fateemah va également bénéficier d'une prothèse et la famille espère que son rétablissement continuera avec succès. «Merci à l'hôpital SIMS et tout particulièrement au docteur Navin Ramgoolam pour leur soutien exceptionnel», a précisé la famille. «Nous sommes impatients de continuer à recevoir des soins médicaux à Maurice et d'étendre davantage le soutien à la santé.» Paul Robin, de l'hôpital SIMS à Chennai, qui est arrivé à Maurice avec deux personnels soignants, a aussi exprimé sa reconnais- sance pour tout le travail accompli et pour le soutien de la communauté. «On souhaite apporter davantage de soins à Maurice.»