Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Boulaye Dia, Pape Guèye et Idrissa Gueye décisifs

Dakar — Boulaye Dia et Pape Guèye font partie des footballeurs sénégalais les plus en vue ce week-end dans les championnats étrangers, avec Idrissa Guèye et Abdoulaye Niakhaté Ndiaye. Ils ont tous été buteurs avec leur club, Lamine Camara et Aliou Badji s'étant illustrés par des passes décisives.

Boulaye Dia, entré en jeu à la 74e minute de la rencontre contre Naples, a marqué son septième but en championnat et offert le point du nul à la Lazio de Rome, samedi, en match comptant pour la 25e journée du Calcio, l'élite du football italien.

Dia n'avait plus marqué depuis trois journées. L'ancien joueur de Salernitana (Italie) a inscrit neufs buts et délivré trois passes décisives en trente matchs, toutes compétitions confondues.

Son coéquipier en équipe nationale, Pape Guèye, pensionnaire de Villarreal (LaLiga espagnole), a également été buteur avec son équipe contre Valence. Il a marqué son deuxième but de la saison, d'une magnifique frappe du pied gauche, à l'entrée de la surface adverse, dans le cadre de la 24e journée du championnat.

Lille stoppe Rennes de Habib Bèye

En Ligue 1 française, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye a inscrit son premier but de la saison avec Brest (9e). Le défenseur des Lions de 22 ans a égalisé à un but partout contre Auxerre, lors de la 22e journée. Les deux équipes se sont finalement quittées sur un score de parité (2-2).

L'As Monaco de Lamine Camara et Krépin Diatta a écrasé le FC Nantes, qui évoluait à dix dès la huitième minute, après avoir ouvert le score. Les Canaris ont ensuite pris sept buts contre des monégasques plein de réalisme à domicile.

Lamine Camara a été est passeur décisif sur le deuxième but du Japonais Takumi Minamino, avant de céder sa place à la 61e mn, au même moment où Diatta faisait son entrée en jeu.

L'ancien défenseur des Lions Habib Bèye, sur le banc du Stades Rennais depuis le 31 janvier dernier, n'a pu enchaîner avec une troisième victoire avec le club breton. En infériorité numérique contre Lille depuis la 75e mn, Rennes a finalement encaissé deux buts de son adversaire en fin de partie (80e et 86e mn).

Lyon de Moussa Niakhaté, Strasbourg de Habib Diarra, et Angers de Bamba Dieng (blessé) et Ibrahima Niane ont battu respectivement Montpelier (4-1), Reims (1-0) et Lens (2-0).

Buteur lors de la victoire de la dernière journée contre Clermont (3-1), Idrissa Guèye du FC Metz s'est illustré en marquant son troisième but de la saison, samedi, à l'occasion de la 23e journée de la Ligue 2 française contre Guingamp. Les Messins se sont imposés par 3 buts à 0.

Ils sont deuxièmes derrière Lorient où évoluent les Sénégalais Soumano Sambou et Formose Mendy.

L'équipe lorientaise a battu Troyes, 1-0, vendredi. Titulaire pour ce match, Sambou, double buteur lors de la journée précédente, est sorti à la 70e minute de la rencontre. Mendy, qui joue de moins en moins, a participé aux neuf dernières minutes de ce match.

Aliou Badji, dans le même championnat, a inscrit l'unique but de la rencontre ayant opposé vendredi son équipe, le Red Star, à Martigues. L'attaquant sénégalais compte désormais 27 buts au total.

Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson indisponibles plusieurs semaines

En Premier League anglaise, Everton, en déplacement et sans Iliman Ndiaye, blessé et absent pour plusieurs semaines selon son entraîneur, a battu Crystal Palace d'Ismaila Sarr (2-1).

Un peu dans la même situation que son compatriote Illiman Ndiaye, Nicolas Jackson sera éloigné des pelouses pendant deux mois, après sa déchirure musculaire remontant à la 24e journée.

Sans lui, les Blues ont perdu contre Brighton en championnat (3-0), vendredi, après avoir baissé pavillon face à la même équipe (2-1), le 8 février dernier, en 16e de finale de la FA Cup.

Illiman Ndiaye et Nicolas Jackson, régulièrement appelés en équipe nationale, vont sans doute manquer les matchs des cinquième et sixième journées des éliminatoires de la Coupe du monde (19 et 22 mars) contre respectivement le Soudan et le Togo. Le groupe B est dominé par le Soudan (10 points), suivi du Sénégal (8 points).

Tottenham de Pape Matar Sarr s'est imposé contre Manchester United, 1-0, en match comptant pour la 25e journée. Sarr est entré en jeu à la 64e mn.