Sénégal: Finances publiques - « Aujourd'hui, plus que jamais, je demeure optimiste », déclare Bassirou Diomaye Faye

Dakar — Le président de la République déclare être optimiste pour la santé financière du pays, malgré les nombreuses anomalies relevées par la Cour des comptes, en même temps qu'il promet de transformer les difficultés en opportunités.

« Je demande aux Sénégalais de nous faire confiance [...] Aujourd'hui, plus que jamais, je demeure optimiste. Des solutions seront trouvées. Ces difficultés sont réelles, mais nous les transformerons en opportunités », a assuré M. Faye en s'exprimant sur la RTS1, dimanche, à son retour du 38e sommet de l'Union africaine.

Il réagissait à l'audit publié mercredi par la haute institution de contrôle des finances publiques.

« Les Sénégalais seront de plus en plus informés de la situation des comptes publics qu'ils nous ont confiés », a promis le président de la République.

L'audit de la Cour des comptes, effectué à la demande du gouvernement, relève d'« un devoir de reddition des comptes et d'information du public », a dit M. Faye.

Pastef, son parti politique, n'avait cessé, avant son accession au pouvoir, d'alerter les ex-dirigeants du pays sur la gestion des finances publiques, selon lui.

« En 2018 déjà, nous avions écrit aux institutions de Bretton Woods (la Banque mondiale et le Fonds monétaire international), et au ministre de l'Économie et des Finances de l'époque, pour tirer la sonnette d'alarme », a affirmé le président de la République.

Pastef attirait déjà l'attention de ces institutions et du gouvernement sénégalais sur « la trajectoire catastrophique qu'étaient en train de prendre nos finances publiques », a poursuivi l'inspecteur des finances publiques élu président de la République en mars 2024.

À son avis, le rapport publié par la Cour des comptes donne largement une idée de l'ampleur des défis que le gouvernement est appelé à relever.

L'audit conduit par les fonctionnaires de cette haute institution révèle que le niveau de la dette publique du pays était largement supérieur, entre 2019 et 2023, à celui qu'en donnaient les autorités de l'époque.

Les auditeurs de la Cour des comptes ont relevé des tirages sur ressources extérieures supérieurs à ceux affichés par le gouvernement de l'époque, des « disponibilités du Trésor supérieures » à celles indiquées par le ministère des Finances et du Budget. Ils ont relevé aussi des anomalies dans la vente d'immeubles appartenant à l'État.

Des enquêtes seront conduites et des poursuites judiciaires menées contre les auteurs présumés des malversations relevées par la Cour des comptes, a déclaré, jeudi, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne.

Selon M. Diagne, ils seront poursuivis en justice pour divers délits : faux en écriture et faux en informatique, détournement de deniers publics et escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux, enrichissement illicite, complicité et recel de ces chefs d'inculpation.

Plusieurs personnalités, dont d'anciens ministres et d'anciens directeurs généraux, ainsi que des comptables et des « particuliers » sont concernés par les enquêtes et les poursuites judiciaires à mener, a-t-il dit lors d'un point de presse.