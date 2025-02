Cameroun: Emmanuel Gaime - 'J'appelles la jeunesse à s'inscrire massivement sur les listes électorales'

Lors de notre séjour ce lundi dans la région du Grand nord, nous avons eu un entretien avec Monsieur Emmanuel Gaime militant engagé du Mouvement pour la renaissance du Cameroun(MRC) dans la Region du nord. Selon lui, la candidature du Professeur Maurice Kamto, est crédible pour le changement actuel au Cameroun .

Qui est Emmanuel Gaimé ?

Emmanuel Gaimé est un militant engagé du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans la région du nord, précisément dans la commune de Garoua 2.

Selon son engagement et sa détermination, il a été élu communal de Garoua 2e par une commission dirigée par le SGA1 NOAH ROGER.

Qu'elle est votre motivation pour la compagne présidentielles de 2025?

Ma motivation pour la compagne présidentielles de 2025 c'est alternance .Je soutiens la candidature de notre président le professeur Maurice Kamto,il est le candidat crédible pour le changement actuel au Cameroun .

Que dites-vous à la jeunesse camerounaise ?

J'appelles la jeunesse camerounaise à s'inscrire massivement sur la liste électorale et à sensibiliser davantage pour que le moment venu, on vote, on surveille on défend pour qu'on n'est aussi le changement dans notre pays avec autant des crises que nous avions vécu dans notre société.

Que pensez -vous de la situation socio -politique actuelle du Cameroun ?

La situation socio- politique actuelle de notre pays est vécu à des divers crises, d'une part, nous avions la crise anglophone ( nord-ouest ,sud-ouest ) et le boko haram est à l'extrême nord et d'autre part nous avons le régime actuel ( Rdpc ) qui est pouvoir depuis plusieurs décennies cherche à empêcher la candidature de l'opposition pour le MRC avec son leader le professeur Kamto Maurice et le Pcrn qui est à la tête Cabral libii .

Il s'est manœuvre nuit et jour pour se maintenir au pouvoir.