Afrique: Sommet de l'UA - La RDC dénonce l'agression rwandaise et appelle à une action ferme

La première ministre Judith Suminwa a représenté le chef de l'Erat Félix Tshisekedi au 38 -ème sommet annuel de l'Union Africaine à Addis-Abeba en Ethiopie le 14 février 2025.

Dans son propos lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité, devant les chefs d'État réunis à ce sommet, la première ministre a fait part de la préoccupation de la RDC face à l'agression rwandaise dans l'Est de la RDC et a souligné les souffrances inexplicables qu'endurent les populations et conditions dégradantes et inhumaines dans lesquelles elles vivent à cause de la guerre.

Elle a accusé le Rwanda d'engendrer une nouvelle rébellion avec l'Alliance fleuve Congo de Corneille Nanga pour renverser le pouvoir actuel et a rappelé que l'occupation d'une partie du territoire national par les forces armées rwandaises sous couvert du groupe rebelle du M 23 constitue non seulement un acte de guerre mais aussi une menace pour la stabilité de toute la région.

La première ministre Judith Suminwa a appelé à plus de solidarité entre Etats du continent noir et a demandé au Conseil de l'UA d'agir avec fermeté insistant sur le fait que laisser cette agression sans réponse adéquate, créerait un précédent dangereux pour l'Afrique.

Les auditeurs ont échangé avec Frederick Amani Analyste Politique et Relations internationales, chercheur associé en Sciences Politiques et Relations internationales à l'Université de Lubumbashi, expert en question de Sécurité, Défense et Maintien de la paix à l'Institut de l'Est de l'Afrique basé au Sénégal, sous la modération de Marcel Ngombo Mbala.