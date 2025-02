Congo-Kinshasa: Plus de 1,6 million d'enfants privés d'éducation à cause des combats dans l'Est de la RDC alerte UNICEF

Des milliers d'enfants supplémentaires sont privés d'éducation alors que la crise s'aggrave dans l'Est de la RDC, alerte le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF). Dans un communiqué de presse parvenu à Radio Okapi, ce lundi 17 février, cette agence de l'ONU spécialisée dans la protection des droits des enfants, « appelle à des mesures d'urgence pour sauver l'année scolaire de centaines de milliers d'enfants ».

Avant même cette récente escalade du conflit, rappelle UNICEF, « le système éducatif à l'est du pays était déjà sous une immense pression, notamment en raison du nombre élevé de personnes déplacées ». A cause de l'intensification des combats dans la région, plus de 6,5 millions de personnes, dont 2,6 millions d'enfants, ont été contraintes de fuir leur foyer dans la région, précise le communiqué.

Plus de 2 500 écoles ont fermé dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu en raison de l'escalade des affrontements depuis le début de l'année. Le nombre d'enfants déscolarisés a grimpé à près de 800 000, soit quasiment le double du chiffre de décembre. En incluant la province de l'Ituri, le nombre total d'enfants déscolarisés dans l'Est de la RDC dépasse 1,6 million.

Une situation catastrophique

« La situation est catastrophique pour ces enfants. C'est l'éducation - et tout l'accompagnement qu'elle offre - qui permet aux enfants de retrouver un semblant de vie normale, de se reconstruire et d'envisager l'avenir après ce conflit », alerte Jean Francois Basse, Représentant par intérim de l'UNICEF en RDC.

Les écoles de Goma ont officiellement rouvert le 10 février, mais très peu d'élèves ont repris les cours. De nombreux parents hésitent à renvoyer leurs enfants à l'école à cause de la situation sécuritaire toujours fragile dans la zone.

Face à cette situation, l'UNICEF envisage de mettre en place des programmes d'éducation par radio et des programmes d'apprentissage accéléré pour atteindre les enfants les plus éloignés et marginalisés.

L'UNICEF appelle également toutes les parties au conflit à respecter les établissements scolaires et les infrastructures civiles et à cesser immédiatement toute utilisation des établissements d'enseignement à des fins militaires.