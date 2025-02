Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 février 2025

Bénin: 6 soldats tués, des assaillants neutralisés dans une attaque terroriste à Banikoara

La lutte contre l’insécurité dans le nord du Bénin a une nouvelle fois coûté la vie à des soldats béninois. Six militaires ont été tués lors d’une attaque survenue dans la nuit du samedi 15 février 2025 à Banikoara, dans le cadre de l’opération Mirador, menée contre l’invasion terroriste dans la région, a rapporté Fraternité Fm.

Selon le média, un groupe d’individus armés non identifiés (IANIs) a pris pour cible une position de l’armée béninoise dans cette zone sensible. L’attaque a entraîné de violents échanges de tirs, au cours desquels les forces de défense ont opposé une riposte musclée. Bilan provisoire: six soldats béninois ont perdu la vie, tandis que 17 assaillants ont été neutralisés. Face à cette nouvelle offensive, le commandement militaire a immédiatement renforcé la sécurité dans la zone afin d’empêcher toute tentative de repli ou de nouvelle incursion ennemie. (Source beninwebtv)

Sept chefs d’Afrique de l’Ouest en compétition lors du concours de gastronomie africaine à Dakar

À l'occasion du concours de gastronomie africaine à Dakar, sept chefs d’Afrique de l’Ouest ont rivalisé d’idées de plats autour du fonio, cette céréale ancienne, mais méconnue des grandes cuisines. Le gagnant Jean Zinsou aura droit à un accompagnement pendant un an pour monter son propre restaurant.

Ils sont sept à porter des toques blanches sur la tête, chacun à son poste sous un parasol. « Non, pas stressé », confie Jean Zinsou, chef béninois dans un grand restaurant de Dakar. « Je prépare un rosti de fonio avec une roulade de volaille farcie avec une sauce au fruit du Sénégal, qui s'appelle madd », explique-t-il, avant le concours, qu'il a fini par gagner. (Source RFI)

Nord-Kivu : les écoles de Goma rouvrent leurs portes 4 semaines après les affrontements FARDC-M23

Après quatre semaines environ de perturbation due à la guerre entre les FARDC et M23 en pleine ville de Goma, les écoles du chef-lieu de la province du Nord-Kivu ont rouvert leurs portes ce lundi 17 février 2025. Cette reprise est beaucoup plus effective dans les écoles primaires privées.

Ces écoles sont de nouveau opérationnelles après le nettoyage et l’aménagement des infrastructures légèrement affectées par les effets de la guerre. Comme au complexe scolaire Un jour Nouveau et au lycée Chem Chem. Les lycéennes ont répondu aussi présentes pendant cette période des examens du premier semestre. (Source mediacongo)

La Transition malienne face à des secousses…. Ces vents et tempêtes à calmer !

La gouvernance de Transition est-elle dans le creux de la vague ? Il semble que le pouvoir fait face à des difficultés qui le fragilisent. Il appartient donc aux plus hautes autorités d’agir pour inverser la tendance.

Rumeurs sur le retour, finalement avorté de l’Imam Mahmoud Dicko (tombé en disgrâce avec le pouvoir du Général Assimi Goïta), Vague de protestations face aux projets de taxes et redevance pour financer l’Etat, front social tendu avec des grèves et menaces de grèves, classe politique vent debout pour exiger le retour à l’ordre constitutionnel normal, crise énergétique et prolongeant, crise sécuritaire toujours inquiétante, avec des attaques faisant des morts, etc. Le moins qu’on puisse dire est que le pouvoir de Transition n’a plus la popularité qu’il avait en 2020 et 2022. (Source maliweb)

Gabon: la pré-campagne présidentielle marquée par des tensions politiques

À l’approche de l’élection présidentielle du 12 avril au Gabon, la pré-campagne électorale est rythmée par des tensions politiques. Une délégation de l’opposition a été privée de rassemblements sur plusieurs sites lors d’une tournée à l’intérieur du pays.

À travers un communiqué, le ministère de l’Intérieur condamne l’agression des supposés soutiens du pouvoir contre une délégation de la plateforme Ensemble pour le Gabon, alors en tournée politique à Mitzic, une commune de la province du Woleu-Ntem. (Source VOA Afrique)

Togo : vers une présidence du Conseil pour Faure Gnassingbé

Depuis l’indépendance du Togo en 1960, le pays a toujours fonctionné sous un régime semi-présidentiel ou présidentiel. Au pouvoir depuis 2005, Faure Gnassingbé a promulgué en mai 2024 une nouvelle constitution qui fait basculer le pays vers un régime parlementaire. Après avoir remporté 108 des 113 sièges aux élections législatives, son parti, l’Union pour la République (UNIR), a réitéré son succès aux élections sénatoriales en remportant 34 des 41 sièges, selon la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

« Nous allons transmettre ces résultats provisoires sans délai à la Cour constitutionnelle, seule habilitée à donner les résultats définitifs », a déclaré dimanche Dago Yabré, président de la CENI, à l’issue du scrutin qui a réuni 1527 conseillers municipaux et 179 conseillers régionaux appelés à élire les sénateurs. Le Sénat sera désormais composé de 61 membres, dont 20 seront désignés par le président du Conseil des ministres. (Source apanews)

Tunisie : hausse des investissements étrangers de 16,7%

La Tunisie a enregistré une hausse de 16,7 % des investissements étrangers en 2024, atteignant 2 956,6 millions de dinars, dépassant les objectifs fixés. Les investissements directs étrangers (IDE) ont progressé de 21,4 %, portés par les industries manufacturières et le secteur énergétique.

La France reste le premier investisseur avec 644,2 millions de dinars. Plus de 15 600 emplois créés. A noter que l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur, mise sur six secteurs prioritaires pour attirer davantage d’investissements en 2025. (Source Africa 24)

L'Ivoirien Yao Allah-Kouamé élu nouveau patron du cyclisme africain

La Confédération africaine de cyclisme (Cac) a un nouveau président. L’Ivoirien Yao Allah-Kouamé a été élu à ce poste lors de l’Assemblée générale élective qui s’est tenue, le dimanche 16 février 2025, au Caire, en Égypte.

Selon la publication du comité national olympique ivoirien, le président de la fédération ivoirienne de cyclisme a recueilli 25 voix contre 24 pour son adversaire, l’égyptien Dr Mohamed Wagil Azzam, tandis qu’un bulletin nul a été enregistré. Ainsi, Yao Allah-Kouamé devient le deuxième Ivoirien à diriger une faîtière africaine dans le domaine du sport, après Christophe Yapo, ex-président de la Confédération africaine de handball. (Source fratmat)

Burkina/ Importations et exportations : La plateforme « Sylvie 2 » désormais opérationnelle

La Direction générale des douanes (DGD) et la Société de gestion de la plateforme Sylvie (SOGESY) ont procédé au lancement officiel de la nouvelle version du Système de liaison virtuelle pour les opérations d’importation et d’exportation (Sylvie). Dénommée Sylvie 2, cette plateforme propose des services innovants. La cérémonie de lancement a eu lieu ce lundi 17 février 2025, à Ouagadougou.

Dans le processus de dématérialisation des services de la douane burkinabè, plus les années passent, et plus des innovations sont intégrées. Pour contextualiser, en 2019, soit trois années après la mise en exploitation du Sylvie (en 2016), sa mise à niveau s’est avérée indispensable. (Source Lefaso.net)

ICASEES présente les résultats de l’enquête harmonisée sur les conditions de vie des centrafricains

L’ICASEES a organisé le vendredi 14 février 2024 l’atelier de présentation du rapport destructif global de l’enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages en RCA à Bangui, présidé par le Dircab du ministère du plan Moïse Zami.

Ce rapport est une enquête qui a été menée sur une longue période et qui a permis de cerner toutes les conditions de vie des ménages. Cela permet de savoir est ce que sur le point de la santé , de l’éducation, si les centrafricains sont globalement dans les bonnes conditions? Et cette condition a expliqué réellement ce qui s’est passé. Et Il ya un rapport qui est sorti et qui explique quelles sont les conditions de vie des ménages selon nos différentes régions. Selon les différentes régions, les problèmes ne sont pas les mêmes aussi les gens vivent de façons différentes. (Source oubanguimedias)