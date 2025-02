Port Soudan — Le Directeur du Bureau de l'UNESCO au Soudan, Dr Ayman Badri a déclaré que l'organisation s'est engagée à fournir le soutien nécessaire pour mettre en oeuvre le plan stratégique national de lutte contre la contrebande d'antiquités et d'objets culturels soudanais résultant de la guerre et à mettre en oeuvre les résultats de l'atelier désigné à cet effet.

Lors de son discours à la séance d'ouverture de l'atelier sur la protection des antiquités et des biens culturels soudanais au siège de l'organisation à Port Soudan ce lundi, le Dr Ayman a passé en revue les domaines dans lesquels travaille l'organisation et a déclaré que l'organisation se spécialise dans le domaine du renforcement des capacités liées aux questions de patrimoine, de culture et d'éducation.

Il a ajouté que le Soudan est membre de l'organisation, qui est gérée par les États membres, et a le droit de bénéficier des capacités de l'organisation, indiquant que l'organisation a ouvert son bureau au Soudan en 2006 et a renforcé le bureau en 2015.

Dr. Ayman a expliqué que l'organisation entretient une coopération fructueuse et étroite avec le ministère de la Culture et de l'Information, et que l'organisation sert toujours les programmes du ministère dans le domaine du renforcement des capacités, et que cet atelier s'inscrit dans ce contexte.

Il a ajouté que le secteur artistique, culturel, des antiquités et des musées au Soudan a été touché par la guerre, notant que l'organisation a émis des déclarations de condamnation plus d'une fois, soulignant que le travail dans le domaine de la protection du patrimoine culturel est un travail majeur et important pour l'avenir du Soudan.