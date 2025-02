Soudan: Graham - La destruction des secteurs culturels et patrimoniaux du pays par la miliceterroriste était un acte systématique

Port Soudan — Le Dr Graham Abdel Qader, expert national dans le domaine du patrimoine et de la culture a confirmé que la destruction à laquelle le Soudan a été soumis dans les secteurs culturel et patrimonial en raison de la guerre des milices terroristes était un acte systématique et au-delà des attentes, ce qui a conduit à la montée des voix dénonçant ces crimes.

Lors de sa présentation d'un document scientifique lors de l'atelier sur l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la contrebande d'antiquités à Port Soudan ce lundi , Graham a salué les efforts du Bureau de l'UNESCO au Soudan pour renforcer les capacités nationales de protection et de préservation du patrimoine culturel soudanais, notant que l'organisation a pris des positions honorables et a clairement condamné le pillage et le vandalisme des musées et des sites culturels par la milice rebelle de soutien rapide.

Graham a déclaré que l'atelier visant à élaborer la stratégie nationale de lutte contre la contrebande d'antiquités et d'objets culturels vise à rassembler davantage d'idées pour protéger la culture afin de soutenir le développement durable, en soulignant la formation de groupes juridiques, de groupes ayant un aspect sécuritaire, de groupes médiatiques et de groupes culturels dans le cadre des plans de l'État pour renforcer le développement durable et pour formuler des recommandations efficaces pour une amélioration et une couverture supplémentaires.