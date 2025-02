Soudan: Jaber rencontre des représentants de l'UNICEF et de la Croix-Rouge

Port Soudan — Le membre du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef adjoint, le Lit-Gen ingénieur Ibrahim Jaber a rencontré lundi des représentants de l'UNICEF et de la Croix-Rouge. La réunion a porté sur les questions liées à l'eau.

Sheldon, directeur de l'UNICEF, a expliqué dans un communiqué de presse que la réunion a porté sur les contributions de l'UNICEF au soutien des stations d'eau potable et à la réhabilitation des réseaux d'eau, en particulier au moment où Khartoum se prépare à accueillir ses citoyens déplacés en raison de la guerre. Il a indiqué que l'UNICEF et la Croix-Rouge travaillent en pleine coordination sur la question de l'eau, soulignant que les deux organisations travaillent en partenariat avec d'autres agences et organisations et certains partenaires pour assurer l'approvisionnement en eau à ceux qui en ont besoin.

De son côté, Dorsa Nazmi, responsable de la Croix-Rouge, a qualifié de bonne et fructueuse la rencontre avec le membre du Conseil de souveraineté en termes de discussion sur la question de l'eau potable dans l'État de Khartoum, indiquant que la Croix-Rouge travaille en partenariat avec l'UNICEF pour combler le manque d'eau potable dont les citoyens ont besoin. Elle a déclaré que l'organisation est prête à travailler avec les agences gouvernementales et d'autres partenaires pour établir des réseaux et des stations d'eau potable dans l'État de Khartoum.