Soudan: Le gouvernement régional du Darfour lance une initiative pour une éducation intelligente

Port Soudan — Le gouvernement régional du Darfour a lancé une initiative mondiale gratuite de la société Classera Smart Education dans le cadre d'un accord de coopération conjoint entre eux, en coopération avec l'Organisation Arabe pour l'Education, la Culture et la Science et la Commission Nationale Soudanaise pour la paix, avec la participation des ministères, organisations, centres, organismes concernés et fonds de soutien internationaux, régionaux et locaux.

Le gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minawi a déclaré que cette initiative était dédiée à la région dont la population a subi des violations depuis 2003 et les violations sont toujours en cours, notant que de grands efforts ont été déployés dans l'initiative et les projets sont venus pour obtenir un soutien financier technique et restaurer l'infrastructure des universités et des écoles, soulignant que le projet a trouvé un grand intérêt de la part du Conseil de souveraineté et du Conseil des ministres, ordonnant la généralisation du programme techniquement, professionnellement et financièrement.

Manawi a expliqué lors d'une conférence de soutien aux initiatives de projets d'apprentissage en ligne et d'infrastructures techniques éducatives pour la région du Darfour sous le slogan (Pour la paix et le développement, notre éducation ne s'arrêtera pas) aujourd'hui à l'hôtel Marina dans la capitale administrative, Port Soudan, que l'initiative cible les étudiants déplacés, les réfugiés et les arrivants dans les camps de déplacés et d'asile et les zones de conflit, les étudiants en dehors du système éducatif et tous les étudiants de l'enseignement public dans la région du Darfour, notant que le projet cible environ quatre millions six cent quatre-vingt-sept mille étudiants dans le système éducatif.

Il a expliqué que l'initiative fournit le système de gestion d'apprentissage en ligne Classera intégré à l'éducation régulière et est lancée à partir des centres de transformation numérique des écoles, des salles de classe et des salles d'études équipées de laboratoires, de studios et de technologies éducatives, soulignant que l'initiative Classera fournit ses services éducatifs et communautaires gratuitement sans aucune compensation financière pour assurer la continuité de l'éducation dans les situations de conflit et après la fin de la crise et le retour des élèves dans leurs écoles pour parvenir à une éducation ininterrompue avec le soutien de l'entreprise mondiale Classera.