Gabon: Le Chef de l'Etat reçoit le ministre sénégalais de l'Intégration Africaine

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État le Général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu ce jour au Palais Rénovation avec Madame Yassine Fall, Ministre sénégalais de l'Intégration Africaine et des Affaires Etrangères porteuse d'un message de SE Bassirou Diomaye Faye à son homologue gabonais.

En effet, à travers ce message, le Président de la République du Sénégal a tenu à adresser ses remerciements aux plus hautes autorités gabonaises pour leur soutien à la candidature de Monsieur Amadou Hott, ancien ministre sénégalais de l'économie , à la présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD).

En outre , le Chef de l'État et l'Envoyé Spécial ont également abordé les questions d'intérêt commun ainsi que l'organisation de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Un processus salué par SE Bassirou Diomaye Faye qui félicite le leadership du Président de la République et son élan pour la promotion de la démocratie et de l'État de droit.

A l'issue de cette entrevue, le Chef de l'État et l'émissaire se sont félicités de l'excellence des relations multiformes qui unissent nos deux nations et ont exprimé leur volonté de les développer et les hisser à un niveau supérieur.

Par ailleurs, le Chef de l'État s'est entretenu avec Son Excellence Simon Day, Haut Commissaire britannique près la République Gabonaise.

Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur le renforcement des relations bilatérales entre le Gabon et la Grande Bretagne dans les domaines économique et environnemental ,ainsi que les opportunités offertes au Gabon du fait de son adhésion au Commonwealth, notamment en matière de bourses d'études et d'investissements stratégiques.

Notons que le Gabon est un membre du Commonwealth depuis juin 2022. Une Organisation britannique regroupant 56 pays de tous les continents et qui a pour objectif de servir les besoins des États membres et de leurs citoyens en matière de développement politique, économique et social.

CTRI