Afrique: DMX - La place du jazz africain dans le contexte mondial au coeur de la 6e édition

Dakar — La sixième édition du Dakar music expo (DMX), prévue à partir de jeudi, à Dakar, sera centrée sur la place du jazz africain dans le contexte mondial, avec pour thème "L'essor du jazz africain entre racines et innovations", a déclaré à l'APS son promoteur Doudou Sarr.

"Le thème du DMX prévu du 20 au 23 février est le genre musical jazz. Quelle est la place du jazz africain dans le nouveau contexte mondial ? C'est à nous d'interpréter, de dire c'est quoi notre jazz, parce que le jazz est parti d'ici", a expliqué M. Sarr lors d'un entretien accordé à l'APS.

Le promoteur suggère d'inviter les gens à avoir ce genre de discussion et leur montrer des créations de jazzy venues d'Afrique.

"Dans les milieux internationaux, on a souvent tendance à dire, à l'exception d'Afrique du Sud encore, qu'il n'y a pas de jazz en Afrique. Manu Dibango a beaucoup souffert de cela. (...) dans le circuit jazz, on pensait qu'il était world music, et dans le circuit world music, on pensait qu'il était trop jazz. On veut rectifier cela", explique Doudou Sarr,

Il promet que les amateurs du jazz vont être servis avec la mise en avant de bons instrumentistes africains.

Doudou Sarr signale que des groupes représentant le renouveau du jazz africain et répondant aux critères internationaux ont été invités à cette manifestation.

Il a rappelé que l'Afrique compte plein de grands noms du jazz, à l'image du Camerounais Richard Bona, du Malien Cheikh Tidiane Seck, du Béninois Lionel Loueke, qui n'ont pas eu le succès de leurs cousins afro américains.

M. Sarr a aussi cité à cet égard les guitaristes sénégalais Alune Wade, Doudou Konaré, Hervé Samb, estimant qu"'il leur faut un peu plus de reconnaissance sur le plan international".

Le DMX recevra comme invités des représentants de grands festivals de jazz, notamment "North Sea jazz festival" de Rotterdam (Pays Bas), le plus grand en Europe, "Marseille jazz des cinq continents" (France), qui fait partie du top cinq des festivals de jazz, etc.

Doudou Sarr a souligné que Saint-Louis jazz festival se joindra également aux discussions.

Plusieurs délégations de professionnels de l'industrie musicale, notamment l'European jazz network, le Centre national de la musique et la Zone franche, composées de programmateurs, tourneurs et directeurs de festivals venus de France et de divers pays européens, sont attendues à Dakar.

L'organisateur a annoncé en même temps la participation de nouveaux talents du jazz africain, tels que le collectif "Maquis electroniq de Côte d'Ivoire" qui regroupe des artistes sénégalais, ivoiriens et togolais, les Sénégalais Zale Seck (Canada), Jules Guèye, Réma Diop, Mara Seck, Amady Sidibé, Queen Ndatté, le groupe Alioune Guissé et Lee Carrol (Sénégal/USA), l'Autrichienne Cécile Nordegg, etc.

Des ateliers de formation sont aussi inscrits dans le programme de cette sixième édition du DMX, en plus de concerts et panels.