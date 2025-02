Ile Maurice: La rencontre entre Deelawon et Jugnauth au «Maradiva» sous la loupe

Trois des protagonistes impliqués dans l'affaire alléguée de blanchiment d'argent ont comparu devant la magistrate Neela Ramdewor Naugah, hier, au tribunal de Pamplemousses. Il s'agit de Josian Deelawon, Chief Executive Officer de My Holidays Ltd, Chandradeo Oomah, Chief Financial Officer de la même entreprise et de Devianee Ramchurn (voir en page 5), l'adjointe au maire de la municipalité de Vacoas-Phoenix. Ces derniers font face à une charge provisoire de blanchiment d'argent.

Josian Deelawon, accompagné de son avocat, Me Shameer Hussenbocus, a sollicité une motion de de remise en liberté sous caution, qui a été fixée pour vendredi. Les fonctionnaires de la Financial Crimes Commission (FCC) ont exprimé leur objection à la remise en liberté, invoquant des raisons de sécurité personnelle et le risque d'interférence avec d'autres éléments de l'enquête, notamment le risque d'influence sur des témoins et de manipulation de preuves. L'avocat de la défense a, quant à lui, fait une demande en cour afin qu'il puisse rendre visite à son client, incarcéré à la prison d'Alcatraz pour sa propre sécurité.

Chandradeo Nitish Oomah a également comparu en cour, mais la police ayant objecté à sa remise en liberté pour les mêmes raisons, il a été renvoyé en cellule et comparaîtra à nouveau le 24 février. Quant à Devianee Ramchurn, elle était représentée par Me Roshan Santokhee, qui a demandé sa libération sous caution dans les plus brefs délais, arguant que ce serait justifié à la lumière de la récente libération de l'accusé Pravind Jugnauth suivant les mêmes faits et circonstances, survenus le 16 février. La motion sera débattue aujourd'hui, mardi, à 13 heures, au tribunal de Pamplemousses.

La FCC poursuit son enquête

Les affaires avancent à la FCC, son board s'étant réuni, hier, pour faire un point sur l'enquête de blanchiment d'argent présumé impliquant Pravind Jugnauth. La FCC prévoit de récupérer des images CCTV pour appuyer l'enquête, notamment pour vérifier s'il y a eu une rencontre entre Josian Deelawon et Pravind Jugnauth au Maradiva Villas Resort & Spa. De plus, selon nos sources, Kobita Jugnauth n'a pas encore été entièrement interrogée par la FCC. Les enquêteurs envisagent de la faire revenir la semaine prochaine pour poursuivre son audition dans le cadre de cette affaire.

Josian Deelawon : un témoin clé ?

Selon nos informations, Josian Deelawon pourrait être un acteur central dans cette affaire. On laisse entendre qu'il coopère pleinement avec la FCC, apportant de nouvelles informations, qui pourraient faire avancer l'enquête. Ce scénario fait écho à l'affaire Rakesh Gooljaury, version 2.0, qui avait secoué les cercles politiques, il y a dix ans, car c'est lui qui avait donné des informations sur les coffres-forts de Navin Ramgoolam. Alors que l'enquête continue, il reste à savoir si d'autres suspects ou storekeepers comme Deelawon viendront enrichir cette saga. Les prochains jours pourraient voir de nouveaux développements dans cette affaire, qui ne cesse de faire couler de l'encre.