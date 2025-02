Afrique: Young leaders 2025 - Madagascar, terre d'accueil pour les futurs leaders franco-africains

La French-African Foundation lance un appel à candidatures pour son Programme Young Leaders 2025. Cette édition sera coparrainée par le président malgache Andry Rajoelina et son homologue français Emmanuel Macron.

Identifier et accompagner des jeunes talents de France et d'Afrique dans leur engagement professionnel et sociétal. Tel est le principal objectif du Programme Young leaders 2025, qui lance un appel à un leadership responsable et inspirant autour du thème « Lead with Purpose ». La French-African Foundation invite les jeunes talents de France et d'Afrique à postuler pour sa nouvelle édition du programme Young Leaders, du 17 février au 30 mars 2025. La promotion de cette année mettra à l'honneur 30 jeunes leaders venant de divers horizons et secteurs.

A noter que le programme « Young Leaders », fondé en 2019, s'inscrit dans une démarche visant à renforcer les relations franco-africaines à travers l'engagement des jeunes. Cette année, le thème « Lead with Purpose » (Diriger avec un but) s'impose comme un appel à l'action et à la responsabilité. L'objectif est d'inspirer une génération de leaders capable de fédérer, d'innover et de bâtir des ponts durables entre la France et le continent africain. Selon Aissa Ndiaye, alumni et membre du comité de direction de la French-African Foundation, ce programme reflète une conviction profonde : le leadership doit être guidé par la responsabilité et l'engagement pour construire un avenir inclusif.

Critères de sélection

La French-African Foundation recherche des candidats âgés de 28 à 40 ans, de nationalité française ou africaine, et ayant au moins cinq années d'expérience professionnelle dans des rôles de leadership. Ces candidats doivent démontrer un impact tangible dans leur domaine d'activité, qu'il s'agisse des arts, du sport, de l'entrepreneuriat, de la diplomatie, de la politique, du militantisme, du journalisme ou de tout autre secteur porteur de changement. La maîtrise de l'anglais est obligatoire, et parler le français constitue un atout. Les candidats seront sélectionnés par un jury de haut niveau composé de personnalités du secteur public et privé, dont la mission est de repérer les talents les plus prometteurs.

Madagascar, terre d'accueil

La promotion 2025 se déroulera sous le signe de Madagascar, pays hôte choisi pour son dynamisme entrepreneurial, culturel et son riche savoir-faire. Nachouat Meghouar, directrice générale de la French-African Foundation, explique que Madagascar est un carrefour stratégique de l'Océan Indien, avec des liens historiques solides avec la France. Le pays se distingue par des réussites qui dépassent largement ses frontières, et sa mise à l'honneur s'inscrit dans une volonté de reconnaître son rôle clé dans les dynamiques économiques et culturelles, tant au niveau africain qu'international.

Vision globale

La French-African Foundation oeuvre activement à la promotion de la nouvelle génération de leaders engagés. En mettant l'accent sur l'excellence, elle cherche à inspirer une jeunesse capable de produire un impact réel dans leurs communautés et au-delà. Avec des événements comme l'AFRICA Day, le plus grand rassemblement en France dédié à l'excellence africaine, et un réseau d'alumni fort de 182 membres, la Fondation est devenue un acteur central de l'essor des relations franco-africaines.

Soutenu par des partenaires prestigieux comme le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, TV5 Monde, Orange, et Total Energies, le programme Young Leaders contribue à faire émerger de nouvelles voix capables de relever les défis globaux de demain. À travers cette initiative, la French-African Foundation met en lumière l'importance de l'engagement et du leadership responsable pour construire des ponts entre les cultures et les générations. En somme, le programme Young Leaders 2025 est un appel ambitieux à la jeunesse de France et d'Afrique pour prendre part à la construction d'un avenir commun, marqué par l'innovation, la coopération et un leadership éclairé.