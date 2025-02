Afrique Centrale: Inaction de l'UE face aux atrocités soutenues par le Rwanda dans l'est de la RD Congo

communiqué de presse

Les dirigeants européens devraient prendre des mesures urgentes contre les parties au conflit

Dans une résolution ferme adoptée la semaine dernière, le Parlement européen a critiqué l'inaction des dirigeants de l'Union européenne dans l'est de la République démocratique du Congo, où le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, commet de graves violations des lois de la guerre. Dénonçant le « manque de cohérence » de l'UE et l'envoi d'un « message incohérent » au Rwanda, les législateurs ont exhorté la Commission européenne et les États membres à exercer une véritable pression sur ceux qui alimentent les atrocités au Congo, à commencer par le Rwanda, principal soutien du M23.

Le Parlement européen a de bonnes raisons de s'indigner.

La résurgence du M23 depuis la fin de l'année 2021 dans l'est du Congo a exposé les civils à des déplacements massifs, à des bombardements indiscriminés et à des meurtres, à des violences sexuelles généralisées et à d'autres violations commises par toutes les parties au conflit. Le soutien actif du Rwanda au groupe armé a été confirmé par de nombreux acteurs, y compris des enquêteurs des Nations unies. La crise humanitaire est massive : des centaines de milliers de personnes ont été déplacées, certaines plus d'une fois, par le M23 et n'ont pas accès à l'aide humanitaire.

Mais qu'a fait l'UE ? Elle a publié une déclaration ferme le 25 janvier, exhortant le Rwanda à cesser de soutenir le M23, qui commet des abus, tout en s'engageant à utiliser tous les outils disponibles. Mais depuis, rien.

Cependant, la résolution parlementaire de la semaine dernière donne à l'UE une voie claire à suivre.

Tout d'abord, elle devrait sanctionner les commandants de haut niveau impliqués dans les violations commises dans l'est du Congo, y compris les hauts officiers rwandais.

Deuxièmement, l'UE devrait suspendre son accord sur les minerais avec le Rwanda. Le groupe d'experts des Nations unies sur le Congo est catégorique : le M23 et le Rwanda profitent largement de l'exploitation illégale des minerais dans l'est du Congo, tandis que le Rwanda exerce un «contrôle et [une] direction [...] de facto » sur les opérations militaires du M23. Le commissaire européen chargé des partenariats, Josef Sikela, devrait reconnaître que l'accord n'est pas conforme à la réalité et qu'il envoie un message incohérent au Rwanda.

Troisièmement, l'UE et ses membres devraient mettre fin à toute coopération militaire et aux ventes d'armes qui favorisent les opérations militaires rwandaises au Congo. Un chèque de 20 millions d'euros pour le déploiement du Rwanda au Mozambique a été approuvé alors que le Rwanda intensifiait son soutien au M23. Alors que les opérations dans le nord du Mozambique ont connu un certain succès, un commandant des forces rwandaises financées par l'UE au Mozambique y a été transféré tout juste après avoir dirigé les opérations rwandaises dans l'est du Congo. Par son soutien militaire, l'UE risque de se rendre complice des violations commises par le Rwanda dans l'est du Congo.

Lors de leur réunion du 24 février, les ministres de l'UE ont la possibilité d'agir. Les premières mesures à prendre sont de sanctionner les acteurs responsables d'abus de tous bords et de mettre fin aux accords avec le Rwanda qui favorisent les abus.

Philippe Dam, Directeur du plaidoyer auprès de l'UE