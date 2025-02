Afrique: Congrès international de l'eau et de l'assainissement - Des journalistes africains outillés sur les sujets à couvir

En marge du 22e Congrès international de l'eau et de l'assainissement et exposition, des journalistes africains ont été outillés sur les techniques de couverture médique des thématiques liés à l'évènement le dimanche 16 février 2025 à Kampala en Ouganda.

Comment couvrir les thématiques qui seront débattu lors du 22e congrès international de l'eau et de l'assainissement et exposition qui se tient du 16 au 20 février à Kampala dans la Perle de l'Afrique (Ouganda)?. Pour répondre à cette question, l'organisateur (l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement AAEA) a renforcé les capacités des journalistes, qu'elle a invités pour couvrir l'évènement.

Plus d'une dizaine, ils viennent du Burkina Faso, du Togo, du Sénégal, de la Côte-D'ivoire, du Cameroun, du Malawi, de la République démocratique du Congo et de l'Ethiopie. Il s'est agi de renforcer leurs capacités afin qu'ils puissent mieux couvrir les thématiques liées à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène (WASH), de produire des contenus médiatiques pertinents et promouvoir des actions concrètes sur le terrain.

« Ils ont été formés sur les enjeux stratégiques de l'AAEA, y compris ses actions et projets phares, ainsi que les objectifs de développement durable (ODD) relatifs à l'eau et à l'assainissement et ils ont été invités à créer un réseau durable de journalistes spécialisés en WASH en Afrique », a expliqué la chargé de communication de l'AAEA, Stéphanie Nzickonan.

A cet effet, le directeur exécutif de l'AAEA, Olivier Gosso a souhaité que les journalistes deviennent les porte-paroles de l'AAEA en traitant des questions liées à ce secteur ». Car selon lui, leurs écrits peuvent peser sur les décisions politiques. « Vous contribuez ainsi à améliorer la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement », a-t-il indiqué.