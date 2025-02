Madagascar: Vente illicite de drogue - Neuf trafiquants de cocaïne emprisonnés

Un mandat de dépôt a été prononcé contre une femme et huit hommes, dont trois Mauriciens, impliqués dans un trafic international de cocaïne.

La prison. C'est la destination de six Malgaches et de trois Mauriciens, poursuivis pour contrebande de drogue, déférés en fin de semaine dernière au Pôle anti-corruption et au Tribunal de première instance d'Antananarivo.

Une femme et un homme ont été placés à la maison centrale d'Antanimora. Les autres, dont les ressortissants mauriciens, ont été enfermés à l'établissement de haute sécurité de Tsiafahy.

La Cellule anti-narcotique a encore un travail d'Hercule à accomplir : retrouver la partie la plus importante de la cocaïne, qui devrait peser 43,55 kilos. Cette unité a déjà saisi 16,450 kilos, estimés à trois milliards deux cent quatre-vingt-dix millions d'ariary. Au total, la quantité en possession des trafiquants avant leur arrestation était de 60 kilos.

Cette drogue, importée du Pakistan, devait être acheminée par mer vers Maurice, il y a quelques jours. La vedette, louée pour trois cent millions d'ariary pour la traversée de Toamasina à Maurice, était tombée en panne pendant vingt-cinq jours avant d'être retrouvée par un bateau de passage et tractée vers le port de Tolagnaro.

Transaction

Les gendarmes ont mené une opération « coup de filet » lorsque les passeurs ont rejoint la capitale et ont réussi une transaction dans le restaurant d'un grand hôtel. Malheureusement, la plus grande partie de la drogue a déjà été livrée à deux autres Mauriciens, qui figurent désormais dans le tableau de chasse de la Section de recherches criminelles commandée par le colonel Tahina Ravelomanana. Selon la gendarmerie, le chef du cartel est également mauricien.

Une tentative de corruption a été signalée pendant l'enquête, visant à libérer les trafiquants étrangers et les 16 kilos et 450 grammes saisis. La proposition aurait été refusée et les auteurs du pot-de-vin interpellés.

Depuis l'année 2021, où 600 kilos de cocaïne de base ou crack ont été découverts à Toamasina, le trafic impliquant une organisation internationale touche de plus en plus le pays. Une série de saisies de cocaïne, d'héroïne et de skunk a eu lieu. Même le baron de la drogue qui dirige le réseau mafieux sri-lankais, Harak Kata, est déjà passé dans la capitale, où il a été capturé avec ses complices le 1er mars 2023.