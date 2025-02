Madagascar: Forces armées - L'unité des troupes affirmée

Le président de la République a remis leur fanion aux généraux nouvellement promus pour le compte de l'année 2024, hier. L'unité et l'indivisibilité des Forces armées sont les mots d'ordre affirmés durant cette cérémonie.

Une et indivisible. Ces deux mots ont été affirmés hier pour qualifier le caractère des Forces armées et, plus largement, celui des Forces de défense et de sécurité (FDS), lors d'une cérémonie militaire qui s'est déroulée au camp du premier bataillon parachutiste, à Ivato.

Hier, au camp du premier bataillon parachutiste, à Ivato, s'est tenue une cérémonie de remise d'étendards aux généraux nouvellement promus pour le compte de l'année 2024. Un événement placé sous la houlette d'Andry Rajoelina, président de la République et, également, chef suprême des Forces armées. Bien que les orateurs n'y aient pas directement fait référence, les discours prononcés résonnent comme une réponse au contexte politique du moment.

"Les Forces armées sont une et indivisibles. Nul n'a le droit de briser cette unité. Elles travaillent dans la cohésion pour la défense et le développement de Madagascar", a ainsi déclaré le président de la République dans son allocution, avant de remettre leur étendard aux nouveaux étoilés. Le chef de l'État a ajouté: "En ce qui me concerne, je n'oeuvrerai jamais pour la division. Je m'applique à unifier et non pas à diviser. C'est dans cet esprit de cohésion que nous allons développer le pays."

Un non-dit est palpable dans le ton et la portée des mots du locataire d'Iavoloha. Indirectement, il assène un léger tacle à certains ténors de l'opposition. Dans les discours politiques et les opinions émises par certains porte-voix de l'opposition et certains influenceurs politiques, l'appel au schisme dans les rangs des Forces armées, notamment au sein des officiers et des gradés, est une rhétorique fréquemment mise en avant.

Se dressant en chef suprême des Forces armées, Andry Rajoelina souligne alors le caractère unique et indivisible des troupes. Ses mots sont renforcés par le général Lala Monja Delphin Sahivelo, ministre des Forces armées. "Je transmets ici le message de mes frères et de mes soeurs, acteurs au sein des Forces de défense et de sécurité. Nous accomplirons toujours notre devoir dans un esprit de cohésion", déclare-t-il en s'adressant au locataire d'Iavoloha.

Nouveaux aéronefs

Répliquant, lui aussi, aux multiples appels à la sédition dans les rangs des Forces armées, le général Sahivelo ajoute : "Nous nous opposerons toujours fermement à toute tentative de briser l'unité ou de déstabiliser les Forces de défense et de sécurité, et nous nous dresserons pour préserver l'unité nationale."

Une des caractéristiques de la querelle politique actuelle est la guerre de communication, notamment sur les réseaux sociaux. Les FDS sont souvent prises à partie. À cela s'ajoutent les invectives de certains leaders politiques dans leurs sorties publiques. En réponse, l'État réaffirme son soutien aux Forces de défense et de sécurité, tant par les mots que par les actes. Andry Rajoelina annonce ainsi un renforcement des équipements des FDS, notamment de nouvelles tenues.

L'armée, la gendarmerie nationale et la police nationale sont toutes concernées par ce renouvellement d'équipement, particulièrement par la dotation de nouvelles tenues, a assuré le chef de l'État. Dans son allocution, le président de la République a également annoncé l'acquisition de "trois nouveaux aéronefs" à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance, qui marque aussi les 65 ans de la création des Forces armées.

Selon les explications du locataire d'Iavoloha, ces aéronefs auront deux attributions principales. Ils serviront au transport des troupes pour les interventions en milieu difficile d'accès. Ces nouveaux appareils appuieront également la logistique pour les opérations de sauvetage et d'aide aux sinistrés en cas de catastrophe naturelle.