Algérie: Transports - Le pays réalise les projets les plus prometteurs depuis l'indépendance

Setif — Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a affirmé, lundi à Sétif où il effectuait une visite de travail, que les projets que l'Algérie s'attèle à concrétiser en matière de transports sont "les plus prometteurs que notre pays ait lancés depuis l'indépendance".

"Le train a atteint le point le plus lointain à l'ouest du pays (Gara Djebilet) et le plus lointain à l'est (mine de phosphate dans la wilaya de Tébessa", a déclaré M. Sayoud après avoir écouté, au siège de la Société du tramway (Setram), dans la commune de Sétif, un exposé détaillé sur le secteur des transports.

Le ministre a également rappelé que la mine de phosphate de Bled El Hedba (Tébessa) sera reliée par voie ferrée au port d'Annaba et celle de Gara Djebilet aux ports d'Arzew, d'Oran et de Mostaganem.

Il a qualifié ces projets de "majeurs", avant de concéder qu'il "existe des insuffisances sur certaines lignes de chemin de fer, ce qui nécessite des opérations de mise à niveau pour lesquelles l'Etat algérien a alloué les fonds nécessaires, à l'instar de la réhabilitation des anciennes lignes de chemin de fer entre Constantine et Alger".

Au total, ce sont 380 milliards de dinars qui ont été alloués au renforcement de la ligne Gara Djebilet-Oran et Bled El Hedba-Annaba au moyen de locomotives de grande puissance et de wagons spécialement conçus pour le transport de minerai, a-t-il fait savoir, ajoutant que ces investissements auront un impact positif sur l'économie nationale et le transport de voyageurs s'agissant de la réhabilitation de la ligne de ferroviaire Constantine-Alger, le ministre a souligné que l'objectif est "de faire atteindre aux trains une vitesse de 100 et 160 km/heure, ce qui permettra de gagner plus de 3 heures de temps, et d'encourager les citoyens à emprunter ce moyen de transport".

Il a également fait part de l'existence de plusieurs projets dans le domaine du transport ferroviaire, qu'il s'agisse du renforcement de l'infrastructure, de la réhabilitation de gares, de la construction de nouvelles, de la rénovation des feux de signalisation et des passages à niveau à travers la construction de passages inférieurs et de ponts enjambant les rails pour éviter les accidents et assurer la fluidité de la circulation automobile.

De plus, plusieurs lignes ferroviaires, prisées par les citoyens, seront remises en service "avant le mois de juin prochain", a encore indiqué M. Sayoud, ajoutant que son département a conclu un accord avec une société espagnole pour fournir les pièces de rechange et les techniciens nécessaires à la réalisation de cette opération.

"Les fonds sont disponibles pour l'acquisition de 80 locomotives et wagons pour le transport de voyageurs en 2025", a-t-il assuré, ajoutant que le cahier des charges et les formalités réglementaires d'usage étaient en cours de finalisation.

Sayoud a également rappelé les investissements réalisés par Air Algérie, en passant commande de 16 nouveaux avions qui seront livrés "dans les prochains mois", notant que la livraison de 50 % d'entre eux résoudra la plupart des problèmes que connaît actuellement le secteur du transport aérien.

Concernant l'opération d'extension de la piste de l'aéroport du 8 mai 1945 de Ain Arnat-Sétif, inscrite avant d'être gelée, le ministre a indiqué qu'un travail de coordination est mené entre son département ministériel et les autorités locales pour obtenir la levée du gel de ce projet et le relancer.

Au cours de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Sétif, M. Sayoud a inauguré une agence de contrôle technique des véhicules, avant de s'enquérir des travaux de dédoublement de la ligne de chemin de fer Sétif-El Gourzi (Constantine) et d'inspecter l'aéroport international du 8-Mai 1945.