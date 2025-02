Algérie: Ministère des Finances - Précisions concernant l'ouverture de capital des banques et sociétés d'assurance via la Bourse

Alger — Le ministère des Finances a apporté, lundi, des clarifications et précisions concernant l'ouverture de capital des banques et sociétés d'assurance via la Bourse.

"Suite à des interprétations inexactes des déclarations faites lors de l'événement promotionnel de l'opération d'ouverture de capital de la Banque de Développement Local (BDL), des précisions s'imposent", a indiqué le ministère dans sa mise au point.

"Contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias, aucune annonce n'a été faite concernant +l'introduction prochaine d'une autre banque ainsi qu'une société d'assurances+", a-t-il affirmé.

Le ministère des Finances a ainsi tenu à souligner qu'il adoptait "une vision de modernisation du secteur financier national, fondée sur des réformes structurelles visant à renforcer la transparence, la gouvernance et l'efficacité des institutions financières". L'ouverture de capital de la BDL s'inscrit dans cette vision stratégique "à long terme", visant à diversifier les sources de financement et à dynamiser le marché financier national, a-t-il soutenu.

"Les informations relatant l'ouverture de capital ont été présentées dans un contexte de réforme et de modernisation à long terme, sans annonce d'introduction en bourse imminente pour d'autres entités financières", a-t-il insisté.

Le ministère des Finances "tient à rappeler que l'ouverture de capital dans le secteur bancaire et financier fait partie d'une approche progressive et réfléchie visant à renforcer le rôle du marché financier en tant que source de financement pour l'économie nationale, améliorer la gouvernance et la transparence des institutions financières et attirer les investissements et accroître la compétitivité du secteur bancaire".

Cette démarche s'inscrit "dans une perspective à long terme, et chaque décision sera prise par les pouvoirs publics en fonction des évolutions économiques et des conditions du marché", a-t-il conclu.