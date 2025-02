Algérie: Allemagne - Signature d'un accord pour améliorer l'employabilité des diplômés de la formation professionnelle

Alger — Un accord a été signé, lundi à Alger, entre le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels et l'Agence de coopération internationale allemande (GIZ), dans le cadre de la mise en oeuvre du projet (AEDA II), visant à améliorer l'employabilité des diplômés de la formation professionnelle.

L'accord a été signé par le Secrétaire général du Ministère, Allaoua Boulkemh, et la Directrice résidente du Bureau de l'Agence GIZ en Algérie, Martina Vahlhaus, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine El Mahdi Oualid, et de l'Ambassadeur d'Allemagne en Algérie, Georg Felsheim.

Ce projet comprend plusieurs axes, dont "le renforcement de la formation numérique, l'amélioration de la qualité de la formation par la mise à jour des programmes et l'adoption de techniques d'enseignement modernes", et ce, dans le but de "rehausser l'employabilité des diplômés de la formation professionnelle par des programmes de formation plus adaptés aux exigences du marché du travail, notamment en adoptant des méthodes d'apprentissage numérique comme moyen moderne pour acquérir des compétences professionnelles".

S'exprimant à cette occasion, le ministre a mis l'accent sur la nouvelle vision de la formation professionnelle qui vise à augmenter le taux d'insertion professionnelle, à améliorer l'employabilité et à encourager l'entrepreneuriat, ainsi qu'à accélérer la transformation numérique du secteur, soulignant l'expérience allemande dans le domaine de la formation professionnelle.

De son côté, l'ambassadeur d'Allemagne s'est félicité des relations de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de la formation professionnelle, mettant en avant l'importance de la formation professionnelle pour stimuler et développer l'économie.