Algérie: ONSC - Benbraham reçoit le directeur du Centre de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme

Alger — Le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, a reçu le directeur du Centre de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme (AUCTC), Idriss Mounir Lallali, et la délégation l'accompagnant, indique lundi un communiqué de l'Observatoire.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre "du renforcement de la coopération et de la coordination entre les instances et institutions, des dimensions stratégiques de l'ONSC 2024-2030, dans son volet relatif aux dimensions internationale et régionale, et de la mise en oeuvre des recommandations de la rencontre africaine annuelle contre le terrorisme".

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence du chef de cabinet, des membres et des cadres de l'ONSC, M. Benbraham s'est félicité du "succès de la rencontre africaine annuelle contre le terrorisme", mettant en avant l'importance des réseaux actifs lancés, tels que le Réseau associatif pour le dialogue et le bon voisinage algéro-africain, et le Réseau de l'Union des organisations de la société civile africaine pour la lutte contre le cancer, qui illustrent, a-t-il dit, l'importance de la coordination et de la coopération africaine ainsi que l'échange d'expériences et d'expertises".

Le président de l'Observatoire a également évoqué "la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, considérés comme des défis majeurs entravant le développement et la stabilité du continent", insistant sur la nécessité de "renforcer la coopération entre la société civile et les centres spécialisés, avec des mécanismes de coordination et des projets efficaces" pour faire face à ces menaces.

Dans ce sillage, M. Benbraham a mis en avant "le rôle pivot de la société civile dans la sensibilisation et la mobilisation populaire contre le terrorisme", citant "l'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme comme modèle".

La rencontre a permis d'aborder "les défis auxquels font face les pays africains, notamment le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme", selon la même source, précisant que les deux parties ont discuté "des moyens de renforcer la coopération et la coordination afin de sensibiliser davantage les communautés et d'impliquer la société civile dans la gestion des enjeux actuels".

De son côté, M. Lallali a loué "les efforts déployés par l'Observatoire", réaffirmant "la disposition de l'AUCTC à collaborer et à travailler conjointement sur des projets et programmes futurs, au profit des acteurs de la société civile, tant au niveau national qu'africain".