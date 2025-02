Algérie: Oran - Journées d'information sur l'Ecole supérieure de l'Administration militaire

Oran — Les journées d'information sur l'Ecole supérieure de l'Administration militaire (ESAM) "Moudjahid Akhamoukh Hadj Moussa" d'Oran ont débuté, lundi au Centre de communication régional "Chahid Boubernas Mohamed" de la 2ème Région Militaire à Oran.

Le Général-major Laafid Hassani, adjoint du commandant de la 2e Région Militaire, a présidé la cérémonie d'ouverture de ces journées d'information, qui se dérouleront sur quatre jours, en présence de colonels et officiers de l'Armée Nationale Populaire (ANP), de représentants des médias et d'étudiants universitaires.

Dans son discours, le Général-major Laafid, a indiqué que cet événement, qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan de communication annuel de l'Armée Nationale Populaire 2024/2025 concernant ses structures de formation, est devenu une tradition instaurée par le haut commandement de l'armée afin de rapprocher l'institution militaire des citoyens, en particulier des jeunes, et de faire connaître le corps de gestion.

Le Général-major Laafid a ajouté que cet événement constitue un lien direct entre le citoyen et l'institution militaire, offrant une fenêtre sur la réalité des forces armées, avec ses perspectives et espoirs, permettant à la société civile, dans sa diversité, de prendre conscience du bond qualitatif réalisé par le corps de gestion via l'Ecole Supérieure de l'administration Militaire, et de mesurer le professionnalisme et la compétence de ses membres et cadres, ainsi que de découvrir les équipements actuellement en service dans les armes de soutien logistique.

De son côté, le Commandant de l'ESAM "Moudjahid Akhamoukh Hadj Moussa", le Colonel Kouza Karim, a rappelé que "le degré de professionnalisme et d'excellence atteint par l'Armée Nationale Populaire nous impose, en tant qu'institution de formation, de concentrer nos efforts sur la communication avec les citoyens à travers les médias, conformément aux directives du Ministre délégué auprès du ministre de la Défense Nationale et chef d'Etat-major de l'Armée Nationale Populaire, visant à renforcer le lien Armée-Nation".

Lors de la visite sur le terrain des différents ateliers, il a été précisé que cette école adopte le système Licence-Master-Doctorat (LMD) dans la formation des officiers, soutenu par des stages dans les unités combattantes terrestres, navales et aériennes, ainsi que de soutien logistique, selon le parcours de formation, et par des visites d'études dans les institutions militaires ou au sein d'entreprises publics économiques.

Il est à rappeler que l'Ecole Supérieure de l'administration Militaire a été créée en 1968 à Ben Aknoun (Alger) et transférée à Oran en 1975. Elle a été renommée en l'honneur du Moudjahid Akhamouk Hadj Moussa en 2014.