Tunisie: Le Théâtre National Tunisien inaugure de nouveaux espaces - Le début d'un grand projet à long terme

Préserver l'authenticité architecturale et esthétique du Palais du Théâtre, tout en l'adaptant aux exigences contemporaines du spectacle vivant.

Le Théâtre national tunisien (TNT) a inauguré, jeudi soir, de nouveaux espaces au sein de son siège principal, le «Palais du Théâtre» à Halfaouine, un site historique emblématique de la médina de Tunis. L'événement a réuni de nombreuses personnalités du monde du théâtre, de la culture et des médias.

Lors de son mot de bienvenue, le directeur général du TNT, Dr. Moez Mrabet, a souligné l'importance de ce projet, qui vise à préserver l'authenticité architecturale et esthétique du Palais du Théâtre, tout en l'adaptant aux exigences contemporaines du spectacle vivant. Réalisée en coordination avec l'Institut National du Patrimoine, cette réhabilitation a concerné plusieurs espaces du bâtiment.

Au rez-de-chaussée, les rénovations ont touché l'auditorium (anciennement la salle Bernard Turin), le studio Aly Ben Ayed et le hall principal, désormais transformé en un espace d'exposition permanente dédié aux costumes de théâtre et aux archives photographiques du théâtre tunisien.

Au premier étage, les visiteurs pourront découvrir le hall Habib Masrouki, le salon d'honneur Mohamed Driss, la salle Habiba Msika, l'atelier de scénographie Kaïs Rostom et une toute nouvelle bibliothèque. Quant au dernier étage, il abrite désormais le studio Moncef Souissi.

En parallèle, d'autres aménagements ont été réalisés, notamment la modernisation des ateliers de décoration et de costumes, ainsi que l'amélioration des bureaux et des espaces de travail destinés à l'École appliquée des métiers du Théâtre.

Moez Mrabet a exprimé sa gratitude envers les partenaires qui ont soutenu ce projet, en particulier l'Association «Faba» et la Fondation «Microcred», dont l'appui a été déterminant non seulement pour l'organisation des événements, mais aussi pour le développement des infrastructures du TNT et de son école de formation.

Par ailleurs, il a annoncé que le TNT travaille actuellement sur l'extension de ses activités à travers de nouveaux projets. L'institution prévoit notamment la réhabilitation de l'église de Bab El Khadra et du Palais Saheb Ettabaâ à Halfaouine, afin d'y développer des résidences artistiques et des formations en cirque, danse, techniques de spectacle et autres disciplines des arts vivants.

Dans ce contexte, Mme Awatef Mechri, directrice générale de la Fondation «Microcred» et représentante de la fondation Abdelwahab Ben Ayed, a insisté sur l'importance du soutien à la culture et aux arts. Elle a souligné que ces initiatives contribuent à enrichir le paysage culturel tunisien et à offrir aux créateurs de nouvelles opportunités de formation et de création. L'inauguration a également été marquée par la remise des diplômes aux étudiants de la neuvième promotion (2022-2024) de l'École pratique des Métiers du Théâtre.

Dans ce contexte, Moez Mrabet a affirmé que le Théâtre National Tunisien continuera à les accompagner dans leur carrière faisant savoir que l'Ecole pratique des Métiers du Théâtre s'emploiera à élargir ses programmes afin d'être en phase avec les nouvelles tendances et exigences du secteur.

Ces réalisations, a-t-il conclu, ne sont que le début d'un projet à long terme visant à renforcer la place du Théâtre National Tunisien en tant qu'institution culturelle dynamique, capable d'instaurer de nouvelles traditions en matière de production et de formation théâtrales.

Rappelons que le Théâtre National Tunisien, créé en 1983, est une institution publique placée sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles. Elle se consacre à la formation, la production et la promotion du théâtre tunisien. Ses activités se répartissent principalement entre le «Palais du Théâtre» à Halfaouine et la salle Le 4e Art, située au centre-ville de Tunis.