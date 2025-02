Congo-Kinshasa: Le gouvernement alerte sur la saturation des hôpitaux et l'insuffisance d'assistance médicale au Nord-Kivu

« À la suite de l'entrée de l'armée rwandaise et ses supplétifs à Goma au Nord-Kivu, il a été noté une saturation des hôpitaux par les blessés de plus de 3 068 blessés avec insuffisance des ressources humaines et autres contre-mesures médicales. Et plusieurs autres blessés sont dans les domiciles en attente d'évacuation dans les établissements de santé ». C'est ce qu'a indiqué le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale, Roger Kamba. Le point sur cette situation sanitaire a été fait au cours la trente et unième réunion ordinaire du Conseil des Ministres tenu le vendredi 07 février à Kinshasa.

S'agissant de la situation épidémiologique du pays, un accent particulier a été mis sur le Mpox. Le ministre de la santé publique a indiqué que la tendance à la quatrième semaine est marquée par une diminution de cas suspects passant de 2.707 à 1.842. Le défi à relever est de maintenir l'équilibre pour éviter la résurgence des maladies dans cette région déjà menacée par des épidémies.

« Le Gouvernement a organisé la campagne de don de sang en faveur des soldats FARDC et les blessés parmi les civiles au de la ville de Goma au Nord-Kivu. La région fait face à une crise. Plusieurs entrepôts (CICR, PAM, MSF, UNHCR, GTZ, magasins, alimentations, supermarchés) ont été pillés dans les journées du 26 et 27 janvier 2025 et une destruction des sites des déplacés à l'exception des sites de Rusayo 1 et 2.

Nous craignons l'augmentation du risque infectieux où 98 cas de choléra de choléra ont été signalés dans les zones de santé de Nyiragongo, de Kiroshe, de Karisimbi et de Goma et 10 autres nouveaux cas de Mpox dans les établissements des soins de Karisimbi », a rapporté le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (PT-NTIC), Augustin Kibassa Maliba Lubalala.

A en croire Augustin Kibassa, l'état de lieu présenté par le ministre congolais de la santé est consécutif à la prise en otage de l'aéroport par les troupes rebelles appuyés par les forces rwandaises. Le ministère et les organismes des droits de l'homme accusent les troupes rebelles d'empêcher les services humanitaires de faire leur travail correctement dans la région.

« Nous devons éviter le pire. Nous avons de débordement des morgues par les corps sans vie, d'autres corps non encore ramassés autour de l'aéroport de Goma et du Mont Goma, dans le lac et les avenues de la ville en état de décomposition avancée. C'est triste », a mentionné le rapporteur adjoint du gouvernement congolais.

Le gouvernement Suminwa a manifesté son intention de rendre gratuit l'accès aux soins pour tous les militaires et leurs dépendants. Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (PT-NTIC), Augustin Kibassa a rapporté que la première ministre a promis une prise en charge de militaires nouvellement recrutés et leurs dépendants, ainsi qu'à activer le plan d'action de l'incident au profit des blessés de guerre dans l'Est de la RDC. Les stratégies de mise en oeuvre retenues ont été d'ores et déjà expliquées a renseigné le rapporteur.