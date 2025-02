Madagascar: Apprendre la guitare avec Lova Ramahefason

Lova Ramahefason propose des cours de guitare en ligne adaptés à tous les niveaux. Cette initiative permet aux élèves de progresser à leur rythme, tout en renouant avec la musique malgache.

Dans un monde où l'apprentissage se digitalise de plus en plus, Lova Ramahefason propose des cours de guitare en ligne, conçus pour tous les niveaux, du débutant à l'avancé. Grâce à une méthode progressive et interactive, il offre à ses élèves la possibilité d'apprendre à leur propre rythme, où qu'ils se trouvent dans le monde.

Le projet de cours en ligne de Lova Ramahefason est né durant la période du COVID-19, où l'enseignement traditionnel était fortement perturbé. Face aux défis rencontrés par les musiciens et les élèves, il a cherché une solution pour permettre à chacun de continuer à apprendre, malgré les restrictions. Ainsi, il a développé un programme basé sur des vidéoconférences Zoom de 40 minutes, offrant une formation individuelle et personnalisée.

Contrairement aux cours en ligne classiques où les élèves suivent simplement une vidéo préenregistrée, ici, l'apprentissage se fait en direct avec le professeur. Grâce à un logiciel moderne, les élèves peuvent lire les partitions en même temps que la musique, rendant l'expérience plus fluide et immersive. Un véritable atout pour ceux qui souhaitent apprendre à jouer de la guitare efficacement. Les élèves ont également la possibilité d'enregistrer les cours pour les revoir à tout moment, un avantage considérable pour progresser à leur rythme.

Opportunité

Lova Ramahefason cible principalement les Malgaches vivant à l'étranger, ainsi que toute personne qui n'a pas accès facilement à la musique malgache. Ce programme est une véritable opportunité pour ceux qui souhaitent renouer avec leur culture musicale, tout en développant leur maîtrise de la guitare.

En plus d'enseigner, Lova Ramahefason souhaite voir se développer la musique à Madagascar et aspire à améliorer l'accès aux partitions en ligne pour les musiciens malgaches. Son initiative s'inscrit dans une volonté de moderniser et démocratiser l'apprentissage musical à l'ère du numérique.

Si vous souhaitez apprendre la guitare avec une méthode efficace et progressive, vous pouvez contacter directement Lova Ramahefason sur Facebook: Lova Ramahefason et au téléphone : +261 034 325 5252

Avec ces cours en ligne, apprenez à jouer de la guitare à votre rythme, où que vous soyez, et plongez dans l'univers musical malgache avec passion et professionnalisme.