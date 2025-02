Madagascar: Antsiranana/Election universitaire - Un seul candidat, une unanimité apparente

Le mandat de tous les responsables au sein de l'université Nord d'Antsiranana est expiré. Elle a procédé à leur renouvellement par différentes élections.

Un changement a été constaté durant les deux derniers mandats des responsables de l'université Nord d'Antsiranana (UNA). Outre le président de l'université, d'autres responsables, notamment le vice-président, le président du collège des établissements... sont également élus dans la même journée. Pourtant, cette année, un phénomène particulier se distingue car un seul candidat est entré en lice pour le poste du président. Les élections se sont bien déroulées dans le calme, malgré le début tardif.

Au total, trois cent quatre-vingt-cinq électeurs, dont cent cinquante-trois du personnel enseignant et deux cent trente-deux du personnel administratif et technique (PAT), ont été appelés aux urnes, hier, lundi 17 février, pendant laquelle l'Université d'Antsiranana a marqué un tournant important dans sa gouvernance avec la réélection de son président, le Pr Briant Kall. Après son premier mandat, le président a été reconduit à la tête de l'établissement, pour poursuivre son travail.

Le processus électoral, bien que traditionnellement marqué par une pluralité de candidats, s'est déroulé cette fois sous un climat de consensus. En effet, le Pr Briant Kall a su convaincre largement les membres du corps universitaire de sa vision sur l'avenir de l'université, ce qui a conduit à son soutien presque unanime. Cependant, la voix des urnes a décidé autrement. Le candidat unique a obtenu cent vingt-quatre voix sur cent quarante-quatre enseignants et deux cent vingt-quatre voix sur deux cent trente-deux membres du personnel administratif et technique. Un choix déterminant pour l'avenir de l'UNA qui se prépare à vivre un moment important de son histoire.

Rassembleur

Dans son plan triennal, le président réélu a exprimé sa volonté de poursuivre et d'amplifier les projets de développement de l'université. Son programme repose sur plusieurs axes de modernisation de l'établissement, d'amélioration des conditions de vie des étudiants et de renforcement de l'excellence académique. Dans son slogan « Ensemble, continuons le changement vers l'excellence », le Pr Briant Kall reflète son engagement à consolider les acquis et à propulser l'UNA vers un avenir prometteur. Considéré par la communauté universitaire comme rassembleur, fédérateur, il invite tout le monde à s'unir pour poursuivre les réformes et bâtir une institution plus performante et reconnue.

« C'est un événement notable pour l'Université d'Antsiranana. Cela montre probablement une continuité dans la direction et la gestion de l'université. Cela pourrait aussi signifier qu'il a bien réussi dans ses fonctions précédentes », affirme Abdoul Fatah, enseignant à l'université.

À l'issue de sa réélection, le professeur a mis en avant plusieurs priorités. Parmi celles-ci, on retrouve la mise en place de nouvelles stratégies d'enseignement numérique, le renforcement des partenariats internationaux pour favoriser la mobilité étudiante et la recherche, ainsi que l'épanouissement professionnel des enseignants et l'évolution de carrière pour le personnel administratif et technique.

Sur le plan pédagogique, le président défend une approche ouverte sur l'extérieur, intégrant le système LMD (Licence-Master-Doctorat) afin d'harmoniser les formations avec les exigences académiques et professionnelles actuelles.

L'élection à la présidence de l'université, même avec un candidat unique, reste un moment déterminant pour l'avenir de l'établissement. Il s'agit d'un tournant où les attentes sont grandes, et où chaque étudiant, enseignant et membre du personnel universitaire espère voir concrétiser les projets qui amélioreront l'environnement académique. Néanmoins, la question de la pluralité des idées dans le processus électoral demeure un sujet de réflexion pour les années à venir. Désormais, des yeux sont braqués sur cet établissement supérieur connu pour ses manifestations estudiantines fréquentes qui, parfois, débordent en ville.