Madagascar: Commune de Mahajanga - Trois conseillers interdits de s'exprimer au nom du HVM

Le parti HVM, représenté par le coordonnateur régional, Azaly Failaza Cortijo Anjara, a pris des mesures concernant trois conseillers élus au nom du parti soutenu par la coalition Firaisankina dans la commune de Mahajanga I. Il s'agit d'Edmond Legarnison (TIM), Jean Michel José Andriamady (HVM) et Nanahary Niaina Randriamanarina Ravonimbonana (TIM), élus membres du conseil municipal sous le parti HVM et avec la coalition Firaisankina aux dernières élections municipales du 11 décembre.

Ils ne peuvent plus s'exprimer qu'en leur propre nom au sein de cette structure municipale.

« Dorénavant, ils ne pourront plus se prononcer ni s'exprimer au nom du parti HVM et de la coalition, mais en leur nom personnel. Au cours l'élection du bureau permanent du conseil municipal, nous avons constaté des trahisons et abus de confiance, ainsi que des décisions non conformes à l'orientation politique du parti HVM et de l'alliance Firaisankina. Toutes décisions qu'ils ont déclarées ne lient pas le parti et l'organisation, mais les engagent personnellement. Cette décision est prise afin de respecter le règlement intérieur, l'éthique politique et les valeurs du parti HVM et de l'alliance Firaisankina », est-il stipulé dans un communiqué.

Le parti HVM a également pris la décision d'évincer du parti HVM Jean Michel José Andriamady, un ancien membre du TGV et ancien conseiller municipal du temps de l'ancien maire Mokhtar Andriantomanga.