Madagascar: Young leaders 2025 - La Grande île à l'honneur

« Forger la prochaine génération de décideurs africains et français » : telle est l'ambition du programme Young Leaders 2025, qui sera co-parrainé par le président de la République, Andry Rajoelina et son homologue français Emmanuel Macron. Ce programme vise à « identifier et accompagner des jeunes talents de France et d'Afrique dans leur engagement professionnel et sociétal ». L'appel à candidatures, lancé hier, cherche à rassembler « trente jeunes talents engagés de France et d'Afrique pour un leadership éclairé ». La thématique « Lead with Purpose » (diriger avec sens) s'adresse à des talents âgés de 28 à 40 ans, issus de divers secteurs tels que la diplomatie, l'entrepreneuriat, la culture et le sport.

Selon la French-African Foundation, à l'origine de cette initiative en 2019, « Madagascar incarne l'excellence africaine à travers son dynamisme entrepreneurial, culturel et son savoir-faire unique, le 'Vita Malagasy' ». Madagascar, la plus grande île du continent et carrefour stratégique de l'océan Indien, abrite des talents et des réussites qui résonnent bien au-delà de ses frontières. Avec des liens historiques solides avec la France, le pays attire de nombreux investisseurs et porteurs de projets engagés dans tous les secteurs. « Mettre Madagascar à l'honneur, c'est reconnaître son rôle clé dans les dynamiques économiques et culturelles africaines et internationales », explique avec conviction Nachouat Meghouar, directrice générale de la French-African Foundation.

Cette organisation s'engage à faire émerger une nouvelle génération de leaders éclairés, prêts à avoir un impact positif. Lova Ranoromaro, directrice des affaires internationales de la présidence et porte-parole du chef de l'État malgache, insiste sur le fait qu'« Accueillir la prochaine génération de décideurs africains et français est une belle occasion de valoriser nos talents locaux et de rappeler que Madagascar n'est pas juste une destination touristique, mais aussi un acteur économique régional en pleine croissance ».

Avec un réseau dynamique de 182 alumni, les éditions précédentes ont bénéficié du soutien de figures de renom, dont les présidents du Ghana, du Sénégal et du Rwanda. Cette année, le chef de l'État malgache prend le flambeau pour continuer cette belle aventure. Le programme se déroulera en deux temps : une première session à Paris, suivie d'une immersion à Madagascar, où les participants travailleront sur des « projets concrets liés à l'entrepreneuriat, l'innovation et la coopération institutionnelle ». Un jury prestigieux, composé de personnalités influentes des secteurs public et privé, sélectionnera les candidats.