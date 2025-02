Madagascar: CEG d'Antanimalandy - Les parents d'élèves portent plainte contre l'ancien directeur

Détournement des frais de scolarité. C'est pour cette raison que les parents d'élèves ont porté plainte auprès du Bianco contre l'ancien directeur de l'établissement. Depuis l'année passée, ils ont demandé le remboursement des frais d'inscription à la suite de la déclaration du ministère de l'Éducation nationale concernant la gratuité de cette inscription.

Quelques banderoles ont été déployées devant le portail contenant leurs revendications : « Avereno ny volanay, avoahy ny caisse école, CEG Antanimalandy en grève... » (remboursez notre argent, présentez la caisse école...).

« La gestion financière de cet établissement n'est pas claire. Le budget de la caisse école est introuvable. Nous avons réclamé, depuis le début de l'actuelle année scolaire le remboursement des frais de scolarité depuis 2024, mais jusqu'à maintenant, le responsable fait la sourde oreille. L'argent du projet Dio Rano Wash a aussi disparu, ainsi que celui de l'opération Car. Nous avons déposé une plainte auprès du Bianco », expliqué le porte-parole des parents d'élèves, Hilter Ramamonjisoa.

Et ce dernier de continuer : « Nous avons été convoqués pour répondre aux enquêtes. Nous avons été entendus sur la gestion de l'établissement depuis 2022. L'audition a duré six heures. L'eau et l'électricité sont coupées et il n'y a pas de craies. De plus, nous n'avons reçu aucun bulletin de notes depuis la rentrée. »

Le responsable de l'association des parents d'élèves signale : « La direction régionale de l'Éducation nationale de Boeny avait convoqué des membres de l'association FEFI, qui regroupe les représentants des parents, des enseignants et de la Cisco et la zone administrative pédagogique ou ZAP), mais nous n'avons pas été sollicités. De plus, cette équipe refuse aussi de dialoguer avec nous. Les activités pédagogiques et scolaires restent suspendues tant que des solutions ne seront pas avancées. »