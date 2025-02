Angola: L'interruption de la liaison ferroviaire Lubango-Menongue dure depuis 51 jours

Lubango (Angola) — L'arrêt du trafic ferroviaire entre Lubango (Huíla) et Menongue (Cubango), après que la pluie ait emporté plus de 60 mètres de la plate-forme, complète ce lundi, 51 jours, sans aucun signe de reprise pour l'instant.

Contacté par l'ANGOP, le département de communication du Chemin de Fer de Moçâmedes (CFM) n'a pas fait de commentaires sur l'affaire, mais une source de l'entreprise a dit que les travaux sont en phase de construction d'un pont en béton, dans la zone où les tuyaux de drainage des eaux pluviales ont été traînés.

La même source a souligné que les piliers de soutien ont déjà été érigés et que le béton est en phase de maturation, avant que le tablier puisse être posé, une tâche qui devrait prendre encore un mois. Le délai initial prévu pour résoudre le problème était de 45 jours.

La circulation a été suspendue le 28 décembre, à nouveau, en raison de l'obstruction totale du passage hydraulique dans les zones d'Olivença et de Capembe, à la suite de fortes pluies.

La quantité d'eau a fini par endommager le quai ferroviaire, au kilomètre 306, rendant impossible le passage du train entre Lubango et Quipungo.

Afin de ne pas paralyser complètement la circulation des trains, le CFM a maintenu les opérations entre Matala (Huíla) et Menongue (Cuando Cubango), ainsi que dans leurs municipalités interconnectées, notamment à Cuvango et Cuchi, ainsi que la circulation entre Matala et Tchamutete.

Le service ferroviaire Lubango/Menongue avait déjà été interrompu en novembre dernier, dans la même zone d'Olivença, dans la municipalité de Quipungo (Huíla).

Le CFM transporte, en moyenne, plus de 400 mille personnes par trimestre et, actuellement, en plus de relier Lubango à Namibe, elle propose des services hebdomadaires vers Menongue, faisant escale dans les gares de Quipungo, Matala, Jamba et Cuvango (Huíla), ainsi que Cuchi (Cuando Cubango), sur un parcours de 806 kilomètres.