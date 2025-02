Madagascar: Suspension des cours - Grogne des parents d'élèves

Les cours sont suspendus dans quatre circonscriptions scolaires de la région Analamanga jusqu'à ce jour. Des parents haussent le ton contre le retard de la prise de décision.

À contretemps. La matinée des parents d'élèves à Antananarivo-ville et dans les districts voisins a été chamboulé, suite à la suspension « inopinée » des cours dans les circonscriptions scolaires (Cisco) Antananarivo-ville, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano et Manjakandriana, hier matin. « J'ai reçu un avertissement verbal et un mauvais point au travail, car j'étais arrivé en retard à une réunion. Nous n'étions informés de l'interruption des cours que devant le portail de l'école, ce qui m'a obligé à ramener mes enfants à la maison, d'où mon retard », témoigne un parent d'élève dans la Cisco Antananarivo-ville.

« Nous ne nous étions pas préparés à ce que les enfants n'aient pas cours ce lundi. Normalement, ils mangent à la cantine le midi et nous les récupérons à l'école en fin d'après-midi. Nous n'avons pas de nounou à la maison, donc j'ai dû demander une permission à mon employeur pour les récupérer à l'école et les emmener avec moi à mon lieu de travail par la suite. Ce trajet aller-retour m'a fait perdre plus de deux heures, alors que j'avais une tonne de boulot », raconte Miary Rakotonirina, mère de famille qui travaille à Anosy et dont les enfants sont scolarisés à Itaosy.

Les parents fustigent le retard dans la prise de décision. « Nous savions qu'Antananarivo est en vigilance fortes pluies depuis ce week-end. Nous nous demandons pourquoi les responsables de l'éducation n'ont communiqué les informations que le matin, au moment où tous les programmes du jour des familles étaient fixés ? », s'interrogent-ils.

Anticipés

« Atsimondrano est la Cisco la plus exposée aux risques liés à la montée des eaux. Certains élèves doivent traverser une rivière pour se rendre à l'école dans ce district. Malheureusement, c'est cette circonscription qui a pris en dernier la décision de suspendre les cours », regrettent d'autres parents.

Le ministère de l'Éducation nationale précise que ces décisions sont prises par un comité de vigilance au niveau de chaque Cisco. « Ce sont les directeurs d'écoles et les chefs Zap qui prennent cette décision, suivant la situation au niveau local. Ce sont eux qui savent s'il y a des élèves qui traversent de l'eau pour aller à l'école et si la décision sera partielle ou généralisée », explique Arsène Ramananjatovo, chef de la Cisco Atsimondrano.

Certains parents remettent sur le tapis le calendrier scolaire de mars à décembre et les grandes vacances pendant les mois de janvier et de février pour éviter ces suspensions de cours en pleine année scolaire. « Le calendrier scolaire actuel a été défini comme le plus adapté à la situation à Madagascar, d'après des études. Il dure désormais dix mois, au lieu de neuf mois. Ces arrêts de cours ont été anticipés lors de son élaboration », indique une source auprès du ministère de l'Éducation nationale.

Au-delà des suspensions de cours pendant les intempéries, le principal problème du calendrier scolaire actuel reste le risque d'accidents en pleine saison des pluies. Vendredi dernier, par exemple, une élève a trouvé la mort, emportée par les eaux de pluie à Alasora. Des cas similaires ont été enregistrés dans la ville d'Antananarivo il y a quelques années.