Afrique: Afrobasket 2025/Qualifiers - Les Ankoay débutent contre les Ivoiriens

En attendant la liste officielle des Ankoay 5x5, le calendrier est connu pour la qualification à l'Afrobasket 2025. Madagascar défie la Côte d'Ivoire en ouverture.

Il ne reste plus que quatre jours avant le début des hostilités entre les quatre pays de la poule D (Côte d'Ivoire, Centrafrique, Égypte, Madagascar) dans la quête de la qualification à l'Afrobasket 2025. À partir de vendredi, Madagascar tentera de chercher une victoire sur les trois matches, à commencer contre la Côte d'Ivoire à partir de 17 heures, au Palais des Sports de Mahamasina.

Il n'y a pas de calcul à faire : Madagascar doit gagner au moins une rencontre pour se qualifier, à commencer contre la Côte d'Ivoire (premier de la poule D). En cas de victoire, Madagascar (troisième) est qualifié pour l'Afrobasket 2025 sans attendre l'issue de ses deux rencontres face à l'Égypte, le samedi, et la Centrafrique, le dimanche.

La dernière confrontation entre les deux pays en Égypte a vu la victoire de la Côte d'Ivoire sur le score de 77-69 (18-17, 20-11, 22-17, 25-15), soit une différence de 8 points, ou encore quatre possessions. Pour la rencontre de ce vendredi, Madagascar doit réduire au maximum les fautes inutiles. En cas de cinq fautes d'équipe, les Ivoiriens, très adroits au tir, ne feront que profiter des occasions offertes. L'Ivoirien qu'il faut museler est Alex Poythress (Zénith Saint-Pétersbourg), qui a réussi un total de 26 points contre Madagascar en Égypte.

Le 22 février à 16 heures, Madagascar affrontera l'Égypte (deuxième de la poule D), sa bête noire que ce soit en 3x3 ou en 5x5. Sur leur sol, au mois de février 2024, l'Égypte a écrasé Madagascar (97-66) soit un écart de 16 possessions. Trois artificiers, Yusuf Shehata (17 points), Youssef Mahomed Helmy (14 points) et Patrick Gardner (14 points), étaient les bourreaux de Madagascar, sans oublier les autres joueurs capables de marquer à tout moment.

Bête blessée

Du côté des Malgaches, Tanjona Ravelojaona (18 points), Elly Randriamampionona (14 points) et Sitraka Raharimanantoanina (12 points) ont été les meilleurs marqueurs malgaches.

Pour boucler la boucle, les Ankoay affronteront les Centrafricains, derniers du classement et déjà battus par les Malgaches en Égypte sur le score de 76-69 (18-17, 11-20, 22-17, 25-15). Comme une bête blessée, la Centrafrique tentera le tout pour le tout en cherchant une victoire contre Madagascar.

De nouvelles têtes ont rejoint l'équipe nationale et Madagascar doit rester vigilant, afin de ne pas commettre trop de fautes pour ne pas relancer la Centrafrique. « C'était la première fois en Égypte, dans une confrontation entre les deux pays en basketball 5x5, que Madagascar a battu la Centrafrique. Cette défaite a été un grand affront pour celle-ci et elle tentera le tout pour le tout afin de renverser la vapeur chez nous, donc il faut se méfier », confie Ndranto Rakotonanahary, l'un des coaches des Ankoay.

Calendrier

21 février : 14 heures. Centrafrique vs Égypte; 17 heures : Madagascar vs Côte d'Ivoire22 février : 16 heures : Madagascar vs Égypte; 19 heures : Côte d'Ivoire vs Centrafrique23 février : 16 heures : Madagascar vs Centrafrique; 19 heures : Égypte vs Côte d'Ivoire