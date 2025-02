Madagascar: RN6/Manerinerina - Un chef de communauté religieuse et son épouse recherchés

Le gouverneur de la région Sofia, le général Lylison René de Roland, vient de lancer un avis de recherche à l'encontre du chef de la communauté Jiosy gasy et son épouse, pour violence et agression sexuelle de jeunes filles. Le gouverneur accompagné des Forces de l'ordre s'est introduit, la semaine dernière, dans le quartier général de la communauté. Celui-ci est situé sous un pont de la RN6, à Manerinerina, dans le district d'Ambato-Boeny et limitrophe de la région Boeny.

« Nous avons constaté des abus et violences sexuelles perpétrées contre des jeunes filles par le soi-disant chef du secte. Des femmes mariées sont aussi obligées de coucher avec lui. Les victimes sont retenues dans le quartier général contre leur volonté. Des disparitions ont été constatées et les recherches sont en cours. Ces victimes étaient droguées. On a découvert des personnes venues d'autres régions. Madagascar est un pays d'État de droit, la loi doit être appliquée.», explique le gouverneur.

Cette communauté Jiosy gasy a déjà fait le tour du pays en tentant de s'imposer dans certaines villes. Comme c'était le cas en 2011 quand elle a voulu squatter sous le pont de By-pass à Antananarivo. Le chef de la région Analamanga était intervenu et les a chassés manu militari.

Trois camions devaient les emmener vers Toamasina, Toliara et Mahajanga. Une partie de cette communauté a rejoint la cité des Fleurs et Ambato-Boeny, mais elle a aussi reçu le même traitement.

Finalement, elle a pu occuper le terrain sous le pont à Manerinerina RN6 depuis une dizaine d'années, sans être inquiétée. Les membres sont interdits de contact avec le monde extérieur et avaient un mode et style de vie étrange et douteux.