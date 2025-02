Congo-Brazzaville: Production audiovisuelle - Des producteurs s'associent à l'ESAV pour la formation du personnel

En réponse aux besoins de compétences des professionnels et des organismes de l'audiovisuel, Canal+ University et l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) ont signé un partenariat de deux ans avec l'École supérieure des arts visuels (ESAV) de Marrakech pour structurer le secteur de la production audiovisuelle en Afrique subsaharienne.

À en croire les explications apportées à la presse le 17 février par Grâce Loubassou, directrice des Relations institutionnelles et rojets sociétaux de Canal+ International, le programme permettra à quatre professionnels de bénéficier d'une formation spécialisée, renforçant ainsi les capacités locales et favorisant l'inclusion des femmes dans le secteur, en revenant par cette occasion sur les enjeux du secteur sur le continent africain.

Pour expliquer l'importance de ce partenariat entre Canal+ University, l'OIF et l'ESAV pour le secteur audiovisuel en Afrique subsaharienne, la Franco-Congolaise a confié que ce partenariat est une réponse directe aux besoins de structuration et de professionnalisation du secteur audiovisuel en Afrique subsaharienne. « Grâce à ce partenariat avec l'OIF, nous sommes fiers de réaffirmer notre rôle de leader dans la formation des talents africains, en proposant des programmes de formation de pointe en collaboration avec l'ESAV», a indiqué Grâce Loubassou.

« Nous offrons ainsi à de jeunes producteurs l'opportunité de développer des compétences essentielles pour mener à bien des projets ambitieux et compétitifs sur la scène mondiale. Si l'Afrique francophone peut aujourd'hui compter sur l'affirmation d'une jeune génération de producteurs émergents, le tissu des sociétés de production reste encore fragile sur de nombreux territoires. Cette réalité constitue un frein à la réalisation de productions ambitieuses sur le continent et limite l'accès aux grands fonds et festivals internationaux », a-t-elle expliqué.

Quant à l'existence de Canal+ University et de son rôle dans ce programme, Grâce Loubassou a mis en avant le fait que cette initiative s'inscrit dans les valeurs de la Fondation Canal+, visant à renforcer les compétences des professionnels de l'audiovisuel en Afrique. Conçu comme une école itinérante, Canal+ University propose des formations adaptées aux besoins spécifiques des professionnels du secteur, en collaboration avec des institutions reconnues comme l'ESAV.

Jusqu'à récemment, aucune formation spécifique de niveau international dédiée aux producteurs n'existait en Afrique, à l'exception du master exécutif de production cinéma lancé par l'ESAV de Marrakech en 2024, qui a principalement bénéficié à de jeunes producteurs marocains. Désormais, ce partenariat entre Canal+ University et l'OIF vient donc combler un manque structurel, en offrant à de nouveaux talents d'Afrique subsaharienne une opportunité unique de professionnalisation.

Pour terminer, Grâce Loubassou est revenue sur ce partenariat qui s'inscrit dans la stratégie globale de Canal+ pour le développement des industries culturelles et créatives en Afrique, estimant que celle-ci vise à soutenir et à développer les talents locaux, à structurer les industries culturelles et créatives, et à promouvoir l'Afrique sur la scène internationale.

« Chez Canal+, nous disposons d'une expertise reconnue dans la production audiovisuelle, que nous souhaitons mettre à la disposition de l'audiovisuel africain. En accompagnant la montée en compétences des producteurs de pays d'Afrique subsaharienne à travers une formation adaptée aux besoins du marché, nous nous engageons pleinement à dynamiser une industrie audiovisuelle plus compétitive et inclusive, capable de réaliser des projets ambitieux sur la scène internationale. C'est cette vision qui guide chacune de nos actions et initiatives », a conclu la directrice.