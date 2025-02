Congo-Brazzaville: Centre d'excellence d'Oyo - L'UE soutient la recherche en énergies renouvelables au pays

Le Centre d'excellence pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique d'Oyo (CEO), grâce à ses nombreux partenaires, s'est imposé comme une référence au niveau régional en matière d'innovation et de promotion d'un marché de l'énergie propre. Accompagnant l'évolution du CEO depuis 2022, l'Union européenne (UE) finance les activités sur les énergies renouvelables et l'électrification rurale, en plus d'une subvention destinée au programme régional de l'énergie.

En mission de terrain à Oyo, dans le département de la Cuvette, l'ambassadeur de l'UE en République du Congo, Anne Marchal, a visité le 17 février les installations du CEO et les travaux en cours d'expérimentation. Dans le cadre du projet avec l'UE, le CEO suit neuf jeunes chercheurs qui sont en contact direct avec les outils à la pointe de la technologie et deux encadreurs mandatés par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi).

Des travaux sont en train d'être réalisés, suivant les normes scientifiques, dans la production du biogaz à base de champignons anaérobies, de la biomasse locale et des déchets agricoles ; l'étude de la surveillance de la qualité de l'air dans les communautés congolaises...

Pour la concrétisation de ce projet censé durer cinq ans, l'UE a octroyé au CEO un financement d'environ 3,2 milliards F CFA (5 millions d'euros), dont l'accord de financement a été signé en avril 2023 avec le gouvernement congolais. Le projet vise à renforcer les capacités des institutions énergétiques nationales, la formation professionnelle, ainsi que le financement de projets d'énergies renouvelables dans les zones rurales.

Celui-ci commence à produire des résultats palpables, en témoigne la visite d'un digesteur fabriqué par des élèves du lycée d'excellence. Réalisé sous la supervision de l'équipe des chercheurs du CEO, ce digesteur de biogaz est utilisé pour la cuisson au restaurant de l'établissement.

En plus de cet engagement, l'UE a également accordé une subvention de près de 4 milliards FCFA, soit 6 millions d'euros, pour la mise en oeuvre du programme régional, dont 1,5 million d'euros spécifiquement alloué au soutien du CEO. L'objectif de ce double financement, d'après Anne Marchal, est de renforcer les capacités des jeunes en matière de recherche sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.

« Je suis fière que l'UE puisse s'associer à ce centre créé à une dotation de la compagnie italienne ENI, dont la pérennité est assurée grâce à l'Onudi. L'UE est associée au CEO grâce à plusieurs facilités de financements[...] Cela rencontre nos objectifs de coopération avec le Congo, dont le soutien au développement des énergies renouvelables, de l'énergie efficace et propre, est un point cardinal », a indiqué l'ambassadeur de l'UE.

Le Centre d'excellence d'Oyo, soulignons-le, a pour vocation notamment de faciliter la recherche et le développement de solutions en matière d'énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au Congo ainsi que dans les autres pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale ; de créer les mécanismes pour la fiabilité du marché de l'énergie propre ; de soutenir les technologies liées aux énergies, etc.

A en croire la directrice exécutive du CEO, le Dr Maryse Nkoua Ngavouka, le financement des activités reste un point crucial pour la survie du centre au-delà du projet avec l'UE. « On n'a jamais assez de moyens lorsqu'on fait de la recherche... Il y a la contribution de l'Etat, c'est vrai, mais on se bat pour chercher d'autres partenaires pour que le centre continue de fonctionner », a expliqué le Dr Maryse Nkoua Ngavouka, sollicitant le concours des médias dans la vulgarisation des activités du CEO.